被造謠與「王立強」合照　林飛帆今赴警局開吉：你們真的惹錯人了！

▲有網友造謠，林飛帆與「王立強」有合照過，他27日將赴警局開吉。（圖／翻攝自林飛帆臉書）

記者陳韻如／台北報導

自稱大陸間諜的王立強（Wang Liqiang）日前向澳洲政府投誠，自爆北京當局策劃干擾台灣選舉。未料，消息一出，網路上就瘋傳一張民進黨副秘書長林飛帆與王立強的合照，林飛帆見狀則立刻澄清謠言，但謠言仍甚囂塵上，讓他不堪其擾，並決定將在27日10點鐘，偕同民進黨發言人李晏榕前往刑事警察局提告。

王立強事件爆發後，網路上開始出現假消息，不僅說王立強是民進黨立委王定宇的親戚，網路上還瘋傳一張民進黨副秘書長林飛帆與王立強的合照。對此，林飛帆也立刻發文澄清，「被用紅色字標註『王立強』的，他既不姓王，也不是王定宇的親戚，更不是王丹的親戚，而是我們的一位朋友，前香港立法會議員姚松炎老師的助理，叫做李志榮！」

另外，「台灣事實查核中心」查證後也證實，照片所指的人並非是王立強。而儘管林飛帆已出面澄清，但仍有不少人傳訊問他，「更扯的又來了！部分發文參雜簡體字的帳號開始說，原來王立強本名叫做李志榮...真的是傻眼貓咪！」

林飛帆26日晚間決定不再姑息，除了在臉書發文，「散播謠言的，你們真的惹錯人了！」也將於27日上午10點，偕同民進黨發言人李晏榕前往刑事警察局針對此事提告。

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