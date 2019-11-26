中火燃媒10%容許值　楊瓊瓔批健康沒有誤差值…台電：行之有年

▲沈智慧等多名立委召開記者會，表達力抗空污的立場。（圖／沈智慧服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府強力改善空汙，要求台中火力發電廠減煤4成至1104萬噸，但環保署卻來函告知中火燃煤許可量有10%的誤差值，副市長楊瓊瓔26日北上立法院為中部發聲，她表示，民眾的健康沒有誤差值，台電則回應，台電的三個減煤措施，卻換來中市府一變再變的三個謬誤，可說是「真心換絕情」。

上午記者會由立委江啟臣、顏寬恒、沈智慧在立法院國民黨團召開，立委曾銘宗也到場支持，並邀請台中市副市長楊瓊瓔、環保局長吳志超、新聞局長黃國瑋出席，向外界說明市府立場，現場並簽署不同意中火無條件再增加2部機組，以及中央放寬中火10%燃煤量的承諾書，展現抗空污決心。

楊瓊瓔表示，盧市長上任後全力減煤，讓台中空品逐漸展現成效，但中央日前卻函文要放寬中火10%的燃煤許可量，讓市府十分錯愕，尤其，總統蔡英文曾說「台灣不缺電是不爭事實」，台電官員也對外說目前不缺電，全台用電尖峰備轉容量仍有11%，中央不應以缺電隱憂為由再為台電護航。

楊還說，4年前台中市政府通過《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》要求中火減煤，這也是環保及民間團體的共同訴求，但在期限快到時，中央卻於今年11月11日函文市府，引用《固定汙染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法》第9條規定，認為中火未超過許可證核定操作條件及數值，可有10%的容許差值，10%相當於中火火力全開25天，但是市議會的決議沒有誤差值，中部人的健康也沒有誤差值，希望中央要聽進中部人的聲音。

吳志超認為，市府要求中火落實減煤4成，中央卻僅以一紙函文，就放寬中火10%的生煤用量，不僅讓市府一整年的努力一夕間被抹滅，同時也漠視中部人的健康。

台電鄭重回應，台電近年持續減煤，近5年中火用煤量已減少將近5百萬噸，2014年實際用煤量1839萬噸，今年可望降至接近1千3百萬噸，單單今年就減煤近3百萬噸，未來也會持續減煤。

然而台電也指出，台電努力減煤，無奈市府卻一再對外指責台電沒有努力減煤，台電再度重申，將持續採取三階段推動減煤目標，包括短期降載減燒，中期從事環保改善工程，長期新增燃氣機組，讓穩定供電與環保減煤兩全其美。

台電感嘆，台電的三個減煤措施，卻「真心換絕情」，換來中市府一變再變的三個謬誤，首先，今日的台中市府推翻過去市府在2017年核發許可證時核定的操作條件，即「全廠生煤年用量不得超過1千6百萬噸」以及「自2020年1月26日起應減少全廠生煤用量百分之40」，違反信賴保護。

第二個謬誤是，市府計算減煤4成基準為「實際用煤量」，而非法規一貫的「許可使用量」，此等「獨門暗器」讓人無所適從，第三個謬誤，許可證內條件及數值依法規有10%容許差值，此規定行之有年且全國一體適用，然而中市府卻認為主管機關對中火「放寬」規定，台電不解，中市府為何曲解實情、誤導大眾？

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