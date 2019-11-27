東森自然美SPA中心進駐廣三SOGO　重視顧客體驗也進攻男性市場

▲東森自然美「美容SPA中心」26日於台中廣三SOGO百貨4樓開幕，（左起）廣三SOGO總經理孫士春、董事原島榮一、東森自然美執行董事宋湘嵐及營運總監鄭珍珍共同進行剪綵儀式。（圖／東森自然美提供）

記者白珈陽／台中報導

中部愛美的女性有福了！東森自然美「美容SPA中心」26日正式進駐台中廣三SOGO百貨4樓，開幕優惠推出「NB-1」與「童妍水光」等2項臉部護理優惠課程，並打造出低調奢華的空間，讓消費者享受最精緻、頂級的保養SPA新體驗。東森自然美執行董事宋湘嵐表示，一般保養品店只是做產品銷售，但護膚不同，是需要有專人貼心、溫馨的服務，才能讓消費者感受到公司的用心，另外，也同樣歡迎男性顧客體驗，一起讓肌膚恢復年輕水亮。

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東森自然美在海內外擁有超過1200家加盟店，繼9月進駐台中廣三SOGO一樓開設美妝保養品專櫃後，本月26日再度於4樓展店「美容SPA中心」，廣三SOGO董事原島榮一、總經理孫士春，宋湘嵐及東森自然美營運總監鄭珍珍等4位貴賓共同進行開幕剪綵儀式。

▲東森自然美打造出低調奢華風格及全新形象識別的空間。

宋湘嵐接受《ETtoday新聞雲》採訪，記者問為何要在開店成本比較高的百貨公司內設店？她表示，大部分傳統的美容護膚中心都是在街邊設店，而在百貨公司內，會員可以有效率的安排吃飯、逛街及護膚等活動，且店內所打造出的環境，能讓客戶在安全性、隱私性方面，得到好的護膚體驗，因此就算成本高，還是抱著服務客戶的心，在百貨公司內設館。

▲▼東森自然美SPA中心的療程室（上） 與肌膚檢測室（下），注重客戶隱私性、安全性。（圖／記者白珈陽攝）

宋湘嵐提到，一般的美容護膚中心，都是以實體的門市作為經營重點，而東森自然美擁有媒體集團的優勢，可透過完整的線上銷售、線下服務的方式，為消費者帶來最完美且全方位的會員服務。在目前消費者很重視消費體驗的環節上，東森自然美可以很準確的做到位，讓客戶一方面覺得購物很方便，另一方面又能享受非常優質的護膚體驗，這是他們想要做到的目標。

▲宋湘嵐表示，一般保養品店只是做產品銷售，但護膚不同，是需要有專人貼心、溫馨的服務，才能讓客戶感受到公司的用心。

而東森集團總裁王令麟，在東森自然美於7月間進駐彰化、台中時，積極走訪各分店，為加盟主加油打氣，也體驗美容SPA課程，親自見證東森自然美讓皮膚Q彈發亮的神奇效果，除讓加盟主稱讚「總裁看起來只有46歲！」，經儀器檢測後，臉部肌膚年齡更是驚人的只有30幾歲！

宋湘嵐笑著說，「東森自然美的服務就是有這麼好的效果」，她說，一直以來，自然美雖以女性顧客作為消費主力，但其實還是有專為男性打造簡單的保養品，包括洗卸的用品、防曬乳或是一些肌膚修護的基礎保養品。另外，若男性顧客想要到店內做護膚美容，因為環境隱密性的關係，必須要有女性友人陪同，才不會造成其他女性顧客的困擾。

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