45歲名醫偷吃26歲櫃台妹　正宮怒發公開信踼爆...法院認證：半年56次　

▲南投知名醫院已婚男醫師外遇女職員，半年內嘿咻次數多達56次，男醫師妻子知情後大怒告上法院。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者白珈陽／南投報導

南投知名醫院已婚陳姓醫師，從2018年6月至12月間，背著妻子與院內小他19歲的陳姓女職員，在南投各摩鐵、清境農場民宿「大戰」多達56次，甚至讓陳女懷孕，陳男妻子知道後大為光火，一狀告上法院；院方獲悉此事後，竟以「不影響病人權益」為由，讓陳男繼續任職。陳姓醫師與陳女接受審理時坦言不諱，又有LINE對話紀錄、錄音佐證，足以採信，南投地方法院依通姦罪將陳男、陳女分別判處5月及6月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，陳男（45歲）為元配的丈夫，而陳姓女職員（26歲）明知陳男已婚，仍與他偷情，在去年6月至12月的半年內，於南投縣內各摩鐵嘿咻，也曾於清境農場某民宿住宿過夜，通姦、相姦行為次數多達56次。而根據2人在受審均坦承不諱，與陳男妻子描述的情節大致相符，且有2人的LINE對話截圖、陳女道歉信、錄音及摩鐵旅館日報表等證據，足以認定2人已妨害家庭和諧，違反《刑法》239條通姦罪。

法官審酌，陳男、陳女雖有通姦事實，考量2人均無犯罪前科，於庭上表現悔意，陳男妻子也願意原諒陳男，且雙方已私下和解，將陳男、陳女分別判處5個月及6個月徒刑，可易科罰金。

據了解，2人暗通款曲的半年內，陳女曾懷孕但流產，而陳男妻子知道丈夫出軌後相當生氣，透過醫院內部信箱，將2人的醜事公開在檯面上，要他們接受大眾言論制裁。而院方表示，確實有聽說過這流言，但涉及個人隱私，不願多談；院方也說，在這件事情過後，因不影響病人權益，陳姓醫師仍然留在該院繼續服務，而陳女則已離職。

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