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新北離岸風電揚帆啟航　世紀集團臺北港廠房上樑

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▲ 新北離岸風電揚帆啟航 世紀集團臺北港廠房上樑。（圖／新北市經發局提供）

▲ 新北離岸風電揚帆啟航，世紀集團臺北港廠房上樑。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市「招商一條龍」專案服務廠商世紀集團，位於台北港南碼頭的一期廠房，25日舉行上樑典禮，新北市長侯友宜、世紀集團董事長賴文祥及哥本哈根風能開發公司代表等重要貴賓蒞臨典禮，為新廠房上樑祈福祝禱。新廠預計於2020年2月正式開始量產出貨，可望帶動離岸風電產業蓬勃發展，帶領台灣基礎鋼鐵工業邁入新紀元。

侯友宜表示，世紀集團響應政府離岸風電供應鏈國產化政策投資位於新北市八里區的臺北港區承租21公頃土地，用於興建水下基礎製造廠房及預組裝場地，並響應屋頂種電政策，不但工廠生產綠能相關產品，工廠的屋頂也很綠能，設置超過屋頂二分之一面積的太陽能板，種電面積超過5000坪，預計發電量達1998.88瓩，未來為北北基屋頂發電量最高的工廠。

▲ 新北離岸風電揚帆啟航 世紀集團臺北港廠房上樑。（圖／新北市經發局提供）

▲ 世紀集團臺北港廠房上樑祭祀儀式。

目前於臺北港投資金額超過50億元，預估可創造300個以上的就業機會。市府團隊除了協助世紀集團協調與台北港務公司有關公共設施五大管線外，招商精英團也加速推動都市設計審議與建照申請相關行政流程。現在同樣位於南碼頭的二期廠房也緊鑼密鼓地進行建照申請相關作業，預計明年度也會一起加入生產的行列，令人期待。

世紀集團董事長賴文祥表示，由於離岸風電水下基礎體積龐大，無法使用陸地運輸，一定要透過海運才能運輸，經過公司內部專業的審慎評估後，選擇臺北港作為發展離岸風電基地；臺北港南碼頭四面臨海、用地規劃方正，水深有16米，且潮差小只有1.5米，是發展國際風電專區的理想場域。

▲ 新北離岸風電揚帆啟航 世紀集團臺北港廠房上樑。（圖／台北港務公司提供）

▲ 世紀風電南碼頭廠房。

賴文祥說，世紀集團目前已取得沃旭及CIP訂單，總金額近200億元，對世紀集團來說是相當好的開始，感謝中央政府、新北市府團隊、港務公司及所有協力廠商們，這段期間大力協助排除問題及困難，也期待後續生產出貨順利。

經發局說明，臺北港區持續興建各項港埠設施，包括填築增建北碼頭物流倉儲區及南碼頭區，發展成為臺灣北部區域具有遠洋貨櫃航線條件、加值物流中心、海空聯運及綠能環保等功能之港埠，據以成為北部貨櫃集散之新據點。

經發局表示，港區內目前填土造陸將在2023完工，未來也將陸續招商，另外，港區外圍可供輕度加工製造，規劃臺北港產專區面積總計約2.4公頃土地，容許設立低汙染工廠，公告招商期間自2019年8月30日至11月28日。希冀藉由串連產專區發展，連結新北其他區域優質之加工製造能力，並藉由臺北港樞紐地位串聯本市產業及國際供應鏈，帶動新北市產業轉型及升級。

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