▲ 新北民安國小校舍改建進度超前，侯友宜：力拚2020年12月完工。（圖／新北市新工處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市新莊核心區域的民安國小正進行老舊校舍改建，市長侯友宜20日前往視察時表示，目前工程進度超前，預計2020年12月完工，要求務必落實施工品質，同時建構友善通學步道，打造適合孩童學習、快樂成長的優質教育環境。

民安國小改建工程於2018年開工，規劃新建設備完善的教學教室、視聽教室、永續多樣性的生態池教學區及多功能體育館。侯友宜表示，目前整體工程已達73%，進度超前，除要求施工單位做出好品質，也協調台電將周邊電纜線地下化，改善通學步道。

侯友宜也提到，民安國小工程完成後，將開放校園內的體育館、操場及停車場供周邊居民使用，透過老舊校舍改建再生，促進社區與學校共生共榮、雙贏發展。

▲ 新北民安國小校舍改建，打造適合孩童學習、快樂成長的優質教育環境。

侯友宜強調，市府積極推動「新北校舍美強生」計畫，持續投入84億元經費進行校舍耐震補強、老校更新及新設學校，讓校園擁有更良好的環境和設備，同時成為增進社區感情融洽的好地方。

工務局表示，民安國小工程共投入約5億5000萬經費，規劃新建地上四層含30間教室及8間辦公室的教學大樓及一棟地上三層體育館，地下二層與交通局合作設置共構停車場。

工務局說，目前建築主體結構已完成，正積極進行室內裝修，預計2020年12月竣工。新建校舍完成後，除展現校園新風貌，地下二層停車場將提供214個汽車位及50個機車位。

新工處補充，施工期間協調台電將6支電桿下地，整併民安路上電纜線，建構2米寬的友善通學步道，並於校園步道下方建置弱電管道，連帶提升周邊景觀，提供孩童更安全、舒適上下學環境。

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