▲ 新北創力坊歡慶五周年嘉年華，InnoHi5在新北High翻新創。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府攜手產官學界，為創業者打造的創育基地「新北創力坊」五周年了！新北市長侯友宜22日出席「新北創力坊五周年嘉年華－InnoHi5」活動，大秀七國問候語，與現場貴賓互動熱烈；市長侯友宜開心的到展區體驗新創團隊們的創意產品，直呼「新北創力坊5告讚」！

熱愛動物的侯市長特別來到展攤－POOPOUT，體驗不需水電、3秒就能清潔排泄物的智慧寵物便盆，直呼「太厲害了吧！」，除了大讚新創團隊的創意，更期盼接下來能將產品引進長照領域，打造更智慧的生活模式。

▲ 新北市長侯友宜與新北創力坊的新創團隊互動，了解年輕人的創新與創意。

侯友宜表示，新北市政府從2014年成立「新北創力坊」，迄今已5年，成功培育了163組新創團隊，橫跨雲端服務、電子商務、生技醫美、社會企業等領域。市府今年更推動「外國青創服務單一窗口」，建構青創生活圈，讓外國朋友也能在新北市安居樂業。

侯友宜說，推動新創產業是全球趨勢，年輕人豐沛的創意能量是國家的希望。為鼓勵更多年輕人勇於創新，市府已開辦「創新創業貸款」服務，攜手產官學界合作，持續鏈結國際新創資源，提供更多新創公司邁向國際舞台的機會，將新北打造成青年創業的夢想驛站。

經發局表示，「新北創力坊五周年嘉年華－InnoHi5」除了邀請「Alchema智慧釀酒器」、「Amazing Talker外國語言平台」等成功國際化的新創團隊齊聚一堂分享創業經驗，更透過現場展攤活動，讓更多創投、企業認識年輕朋友們的創力及創意成果，藉由交流活動幫助新創團隊串聯資源、資金及媒合產業合作。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 新北創力坊5周年嘉年華，邀請名主持人黃子佼主持，向大家介紹新北創力坊團隊的產品與亮點。