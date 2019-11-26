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林鄭月娥：考慮成立「獨立檢討委員會」　檢視香港社會動盪原因

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▲▼香港理工大學示威者與防暴警察爆發衝突。（圖／路透）

▲香港反修例爭議已經延燒近半年，至今仍無緩解跡象。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

香港行政長官林鄭月娥今（26）日出席行政會議前被問到，會不會針對近幾個月的反修例事件進行調查，她首次明確回應，正參考英國處理2011年騷亂的方法，考慮成立獨立檢討委員會（independent review committee），審視香港社會持續動盪的成因，找出當中的社會、經濟及政治等問題。

林鄭月娥表示，她會向特區政府建議改善措施，希望成立獨立檢討委員會的做法能為香港找到解決辦法。據悉，示威者先前曾要求港府設立獨立調查委員會，調查警方在驅散示威者時是否有濫權情況，不過卻不斷被拒絕。林鄭當時僅表示，不想多作揣測，在面對重大事件後，會以社會相對能接受的方法處理，這些方法包括審視報告等。

▼香港特首林鄭月娥26日回應記者提問。（圖／路透）

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

城市大學法律學院副教授、立法會議員梁美芬先前也提倡，應該參考2011年倫敦騷亂時英國政府設立的「騷亂社區和受害者小組」（Riots），藉此處理反修例問題，全面檢討示威行動的前因後果。

梁美芬建議，調查過程可以參照英國做法，容許受訪對象以匿名方式提供證據，又主張以調解而非訴訟方式排解糾紛，認為調解員比律師更能協助示威者化解深層心結。

據悉，建制派立法會議員田北辰曾與林鄭會面時指出，6月中至今香港社會已經積累很多怨恨、控訴和爭議，獨立調查委員會是百分之百必須要做的，警方與示威者都應該接受調查才行。

▼香港理工大學近日爆發激烈警民衝突。（圖／記者宋良義攝）

▲▼香港理工大學1121。（圖／記者宋良義攝）

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