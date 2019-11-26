港區議會選舉「親中派」潰敗　林鄭月娥「一句話」回應下台

▲王志民。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

香港區議會選舉結果塵埃落定，多區區議會勢力大翻盤，政治版圖大變天。《路透社》引述消息人士報導，為加強管控香港反修例事件引發的動盪，北京在深圳設立危機管理中心，並考慮撤換中聯辦主任王志民。此外，特首林鄭月娥今（26日）早在出席行政會議前見記者時表示，並無就區選結果收到中央要求問責的指示。

路透社引述中國官員指，大陸國家主席習近平每天都從深圳紫荊山莊收到有關香港的書面簡報；紫荊山莊已經成為「前線指揮中心」，負責協調和監督香港的局勢。

報導又引述知情人士表示，北京對中聯辦處理香港危機不滿意，認為中聯辦誤判香港局勢，和香港市民關係疏離，正考慮撤換中聯辦主任王志民。

▲香港24日區議會選舉泛民派大勝。（圖／達志影像／美聯社）

此外，香港本次區議會選舉投票率創新高，結果出爐後，民主派取得壓倒性大勝，一舉摘下385議席，在18區區議會中，其中17區都贏得過半議席。建制派多名競逐連任的立法會議員落馬，只得59席。根據《香港01》報導，北京對此感到相當吃驚，在這種「慘烈」情況下，可能會重新考慮特首林鄭月娥的去留。

消息人士表示，北京對選舉結果大感吃驚，本來以為投票前才陸續出現理大、中大的混亂，紅隧被堵造成交通不便，另外食環署外包清潔工羅伯因為被丟磚塊而死亡...等事件，引起香港社會極大關注。

消息人士透露，北京本來評估，這些事件可以激起反暴力的民眾，抵銷反送中帶來的衝擊力，但沒想到「這場海嘯的威力會這麼大」，區選結果如此震撼，北京之後必定會重新評估香港情勢，最終可能會調整策略，不再只圍繞「止暴制亂」。

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