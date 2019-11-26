　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港區議會選舉「親中派」潰敗　林鄭月娥「一句話」回應下台

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任王志民。（圖／CFP）

▲王志民。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

香港區議會選舉結果塵埃落定，多區區議會勢力大翻盤，政治版圖大變天。《路透社》引述消息人士報導，為加強管控香港反修例事件引發的動盪，北京在深圳設立危機管理中心，並考慮撤換中聯辦主任王志民。此外，特首林鄭月娥今（26日）早在出席行政會議前見記者時表示，並無就區選結果收到中央要求問責的指示。

路透社引述中國官員指，大陸國家主席習近平每天都從深圳紫荊山莊收到有關香港的書面簡報；紫荊山莊已經成為「前線指揮中心」，負責協調和監督香港的局勢。

報導又引述知情人士表示，北京對中聯辦處理香港危機不滿意，認為中聯辦誤判香港局勢，和香港市民關係疏離，正考慮撤換中聯辦主任王志民。

▲▼ 香港24日區議會選舉結果陸續出爐，泛民派現已確定搶下387席次。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港24日區議會選舉泛民派大勝。（圖／達志影像／美聯社）

此外，香港本次區議會選舉投票率創新高，結果出爐後，民主派取得壓倒性大勝，一舉摘下385議席，在18區區議會中，其中17區都贏得過半議席。建制派多名競逐連任的立法會議員落馬，只得59席。根據《香港01》報導，北京對此感到相當吃驚，在這種「慘烈」情況下，可能會重新考慮特首林鄭月娥的去留。

消息人士表示，北京對選舉結果大感吃驚，本來以為投票前才陸續出現理大、中大的混亂，紅隧被堵造成交通不便，另外食環署外包清潔工羅伯因為被丟磚塊而死亡...等事件，引起香港社會極大關注。

消息人士透露，北京本來評估，這些事件可以激起反暴力的民眾，抵銷反送中帶來的衝擊力，但沒想到「這場海嘯的威力會這麼大」，區選結果如此震撼，北京之後必定會重新評估香港情勢，最終可能會調整策略，不再只圍繞「止暴制亂」。

我該答應女友嗎？

 

ET快訊
網曝光博恩爸學歷！「理工醫學全包」哈佛醫學院當講師驚呆鄉民
老伯雨中招計程車「路過7台沒人停」OL鼻酸嘆冷漠　恐怖真相曝
隱藏版秒殺商品開賣10分就賣光！好市多26日必搶優惠清單
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港澳簽「全面性安排」　避免兩地居民雙重課稅

正妹景區扮不倒翁…遊客為看她「擠斷3根隔離帶」！素顏公開網推爆：戀愛了

幫13歲孫整理房間！嬤打開衣櫃驚見「1.3m充氣娃娃」傻了…爸尷尬：該怎辦？

港區議會選舉「親中派」潰敗　林鄭月娥「一句話」回應下台

爽牽男友衝終點！「紫色背心女」遭爆馬拉松賽作弊...下場出爐

陸外交部召見美國大使　批「香港法案」罔顧事實

港民亮「燈海」打氣！理大副校長等到場再遊說　留守者：住這邊很好

9歲女童上學遭2牧羊犬狠咬斷脖　拖行50公尺留恐怖血痕身亡

華聞快遞／12月1日起！北京市路邊停車全部採用「電子收費」

港民用選票力挺泛民主派！林鄭：中央「未針對」選舉結果追究我

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

「天氣太冷不去了」客人惡意棄單 3千元餐點全賠...老闆：當愛心餐

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

屁孩《聲林2》決賽穿睡衣躺床　蕭敬騰：期待你在戲劇的發展

徐懷鈺突現身唱「有怪獸」　Ella驚喜：一起唱！！

孝女跪地祈求保佑重病老母親 媽祖鑾轎360度旋轉為她賜福

港澳簽「全面性安排」　避免兩地居民雙重課稅

正妹景區扮不倒翁…遊客為看她「擠斷3根隔離帶」！素顏公開網推爆：戀愛了

幫13歲孫整理房間！嬤打開衣櫃驚見「1.3m充氣娃娃」傻了…爸尷尬：該怎辦？

港區議會選舉「親中派」潰敗　林鄭月娥「一句話」回應下台

爽牽男友衝終點！「紫色背心女」遭爆馬拉松賽作弊...下場出爐

陸外交部召見美國大使　批「香港法案」罔顧事實

港民亮「燈海」打氣！理大副校長等到場再遊說　留守者：住這邊很好

9歲女童上學遭2牧羊犬狠咬斷脖　拖行50公尺留恐怖血痕身亡

華聞快遞／12月1日起！北京市路邊停車全部採用「電子收費」

港民用選票力挺泛民主派！林鄭：中央「未針對」選舉結果追究我

南韓超紅網美飲料「Ade」你喝過嗎？在家就能做，2步驟完成

社區共好！芥助網巷弄嘉年華　花蓮愛心店家提早打烊做好事

窺探太魯閣森林的日常　「森境太魯閣」紀錄片26日首映發表

全國語文競賽台東縣勇奪19座特優獎　成績大放異彩

拿下高通、英特爾讓大聯大眼紅？文曄：供應商激烈反彈此收購

詹皇轟33分14助攻末節宰制全場　湖人剋馬刺8連勝穩居西區龍頭

力拼黑五！網購限時大減價再殺一波　必搶折扣品來了

史上最優惠！VIVE PRO限殺300美元　HTC搶進美國黑五感恩折扣季

倒數3天衝一波！超萌聊天神器「中華電信X護國神犬LINE貼圖」免費下載

大專棒聯／B組預賽12月2日開打　開南菜鳥余謙迎初登板

大陸熱門新聞

何君堯：選舉不公！背後有國際機器操控

陸外交部評間諜案：拙劣的鬧劇

極限挑戰「失手摔死」…媽怒告直播平台奪兒命

整理孫子房間！嬤驚見1.3m充氣娃娃傻了

香港國師陳雲：示威者被錯誤引導

9歲女遭2犬攻擊　拖行50公尺身亡

「光頭劉Sir」籲中央停止對港援助

泛民派奪387席！「反送中領袖」幾乎全上

男童玩耍絆倒…右臉慘遭22cm玩具劍刺穿

上海馬拉松賽作弊 情侶下場出爐

救護車通過理大封鎖線　廣播器喊加油

香港區選　泛民派順利獲過半席位

女兒遭體罰…爸秒衝教室狠踹老師＋甩巴掌

正妹景區扮「不倒翁」！素顏公開網推爆

更多熱門

相關新聞

韓國瑜稱大陸無法操縱香港選舉　柯文哲：是操控失敗

韓國瑜稱大陸無法操縱香港選舉　柯文哲：是操控失敗

對於國民黨總統候選人韓國瑜表示大陸連香港選舉都操縱不了，怎麼操縱台灣，台北市長柯文哲26日表示，「是操控失敗不是操控不了」，隨後便不願再多談，「沒有啦，好啦、好啦，有些話不要講就好，多講也沒加分」，大家再忍耐一下，五十天就選完。

陸外交部召見美國大使 談香港法案

陸外交部召見美國大使 談香港法案

路透：深圳成立香港危機處理中心

路透：深圳成立香港危機處理中心

林鄭：中央「未針對」選舉結果追究我

林鄭：中央「未針對」選舉結果追究我

新科區議員太美　日網封港版綾瀨遙

新科區議員太美　日網封港版綾瀨遙

關鍵字：

路透社中聯辦王志明香港林鄭月娥

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 具荷拉 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她潑到「化骨水」冒煙腐蝕亡　現場護理人員卻不敢靠近

張立東氣到走人！小茉莉「誤踩地雷」淚崩

法官硬要看性愛片！具荷拉忍痛公開「渣男友卻無罪」

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

雞排妹爆有固定約會對象　自曝靠砲友解慾

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

米砂自殘挑釁孫安佐女友！正宮開戰揭墮胎真相

不是在生氣啦！12星座「已讀不回」原因曝

具荷拉留億萬鉅額遺產！奶奶悲慟送她離開

女消防員凍到發紫　餐車老闆鼻酸「不走了」

冷凍貨櫃39屍　25歲卡車司機認罪

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

北冕颱風最快今生成「可能又大又強」北北基宜大雨特報

野狗嘴叼食物　騎士一看竟是山羌

更多

最夯影音

更多
陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點
遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面