管中閔發信感謝全校師生協助　在港學生483人12月赴台大就讀

▲483名在港學生12月將赴台大進行短期就讀。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

香港校園因為反送中行動而成為戰場，台灣多所大學伸出援手，接收在港的海內外學生來台就讀。台灣大學今（26日）表示，截止昨天已完成申請程序，將於本學期來訪的學生共計483名，其中我國247名，香港199名，其他來自16個不同地區的學生37名。這些學生將於12月初陸續抵校，台大也已開始安排訪問生來台後的就讀與住宿事宜。

台灣大學校長管中閔今在台灣大學臉書上放上一封給全校師生的信，信中提到，大家從最近的新聞報導中應已得知，由於香港情勢嚴峻，各大學均提前結束本學期課程。基於大學間相互合作之精神，台大行政團隊討論後在14日發表聲明，歡迎在香港地區就讀的學生以專案訪問生的身份，申請來台大短期就讀；台大聲明發出後亦獲得國內多所大學響應。

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▲管中閔發信感謝台大同仁及師生為訪問生的協助。（圖／記者許展溢攝）



管中閔信上也說，訪問生到校後，若獲授課老師同意，將以旁聽方式參與課程。由於訪問生分屬不同年級與不同學院，各班因此增加的學生人數應屬有限，當不致增加老師額外負擔，或影響台大學生學習。台大也將在不減損台大學生權益之前提下，盡力解決訪問生住宿問題。

信中強調，台大向以自由開放學風著稱，並期許成為亞洲具影響力的大學。值此特殊時期，懇請老師與同學們理解並支持台大此一行動，積極協助訪問生適應環境，加入學習。相信這些學生與台大師生間的互動，將有助於彼此瞭解。



管中閔最後也感謝台大同仁及師生為此事所付出的心力，並對協助安置來訪學生的台大系統學校（台師大，台科大），以及提供空房的老師與同仁們，敬致謝忱。