快訊／傅崐萁選立委分裂藍營　韓國瑜：等排出時間再去花蓮

▲韓國瑜到台東天后宮參香。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台東報導

針對前花蓮縣長傅崐萁登記參選立委，為花蓮選情投下震撼彈，國民黨總統候選人韓國瑜也因此暫時取消了花蓮的行程，他表示，花蓮的行程等團隊排出時間後會再過去。

韓國瑜在參拜台東天后宮後參訪TTMakker創客園地，了解當地的文創產業；對於傅崐萁投入立委選舉，他受訪時坦言，花蓮的行程雖然暫時取消，但之後若排出時間會去一趟。

傅崐萁長期深耕花蓮，在地影響力大，被外界稱為「花蓮王」，如今以無黨籍身分登記參選立委，影響花蓮選情。傅崐萁與韓國瑜私交甚好，因此他的態度也備受關注，韓國瑜的土地傾聽之旅進展到東部，原本計劃在27日晚間替國民黨花蓮縣立委候選人黃啟嘉站台輔選，也因傅崐萁的參選取消，避免尷尬。

傅崐萁21日在妻子、花蓮縣長徐榛蔚陪同下前往花蓮縣選舉委員會登記參選，現場聚集大批支持者守候表態力挺，其中提名黃啟嘉參選的前花蓮縣國民黨縣黨部主委鄒永宏也到場陪同，聲勢浩大。

針對是否會支持好友傅崐萁，韓國瑜日前受訪時也坦言，這牽涉到情感與政黨兩個層面，帶他做出決定後，會再向外界說明。

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