台灣要均衡發展！宋楚瑜拋遷都計畫「政治中心遷中台灣」

▲宋楚瑜。（資料照／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

親民黨總統候選人宋楚瑜25日於黨中央舉辦記者會，宣布未來重要的施政計畫，並大膽拋出遷都，若未來當選要把政治中心遷到中台灣，讓台灣能均衡發展。

宋楚瑜提出，要讓台灣均衡發展，首先把政治中心遷到中台灣，經濟中心放在台北，南部、東部則發展成休閒及長照退休居住的地方。

而遷都是否遷到台中或中興新村？宋楚瑜僅回答是中台灣，且前幾次選舉就有提出類似構想，並非突然冒出，這也正好能反映中台灣嚴重的空污問題，讓政治人物到中部，感受老百姓的憂慮。

競辦發言人于美人24日受訪提及，宋楚瑜忙於籌備內閣名單，且近日將會公布。對此，宋楚瑜坦言，與「可能進政府工作的同仁」磋商相關計畫，最近與很多人選見面，會在適當時機向外界報告，執政團隊將是大聯合政府，並走內閣制方向。

此外，媒體公布最新民調宋楚瑜落後總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜，對此，宋楚瑜回應，自己有兩次機會可以當選，但卻被藍綠兩大黨夾擊，更以買手機為例，大家以前都喜歡買Nokia跟Motorola，但現在都不歡迎了，就像民進黨、國民黨，在旁的于美人則妙問，「所以你是iPhone？」宋說，「對，我是iPhone。」

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