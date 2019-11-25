快訊／香港泛民派大勝　韓國瑜：證明大陸無法操縱台灣選舉結果





▲韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

記者袁茵／台北報導

香港反修例爭議延燒近半年，也間接影響24日展開的區議會選舉，泛民派一舉奪下超過385席，建制派大敗只拿下59席。針對此結果，國民黨總統候選人韓國瑜25日表示，這不但昭示了香港人追求民主的決心，也證明了中國大陸當局無法操縱台灣選舉結果的事實。

韓國瑜臉書全文如下：

【正視民意 珍惜民主】

24日香港區議會的選舉結果是香港人民用手上的選票表達了對香港政府和香港未來發展方向的意見和決定。民意之所向當為政治之所求，我誠懇呼籲北京當局與香港特區政府，必須正視香港選舉結果，儘速落實特首、立法會雙普選。在此，我也恭喜所有勝選的區議員，尤其是多位新科泛民派代表，更希望他們能夠莫忘在街頭奮鬥的理想與初衷，堅持改革，讓香港能朝更民主的全面普選前進，選出真正代表香港民意的特首和立法會。

普選其實只是民主的第一步。中華民國在台灣自1996年舉行第一次總統直選以來，至今已歷經三次政黨輪替。但多少當年在街頭高喊民主、呼求改革的黨外人士，今天在高官大位上，盡開民主倒車，打著民主旗幟製造對立，任意設置東廠機構、酬庸親信、安插中選會主委、漠視公投民意、甚至沒收香港人夢寐以求能夠表達直接民意的全民公投？我們得來不易的民主，應該被好好珍惜，不應該成為某個政黨、某些政客的禁臠。

香港泛民派的勝出不但昭示了香港人追求民主的決心，也證明了中國大陸當局無法操縱台灣選舉結果的事實。因為中共連一國兩制下的香港選舉都無法操控，又如何能夠控制自由民主的台灣？我深深相信民主自由是人類共同追求的目標與價值，中華民國的民主制度，是我們每一位國民最大的驕傲和憑仗，我們要珍惜民主、善用選票，唾棄背離民意的政客，選出我們要的未來。

選舉落幕，民意現出。希望香港政府正面積極回應民意、落實普選，盡速恢復往日的繁榮與興旺，讓市民重拾安全祥和的生活。

#中共連香港選舉都控制不了如何控制台灣選舉

#希望香港儘速恢復自由與繁榮

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