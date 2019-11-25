不分區吸票機Top10！郭家軍3女入榜　第一名是「他」





▲劉宥彤、蔡沁瑜、高虹安。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／綜合報導

2020總統立委大選進入倒數47天，各政黨不分區立委參選人已於22日完成登記，究竟誰最能為政黨加分？根據《網路溫度計》25日公布的2020不分區立委好評影響力排名，親韓的台南市議員謝龍介被評為好評影響力第1名，而「郭家軍」的永齡基金會執行長劉宥彤、永齡基金會副執行長蔡沁瑜、鴻海集團大數據辦公室主任高虹安3人皆在前10名。

根據《網路溫度計》網站顯示，第1名是被國民黨排在不分區名單第15名的謝龍介，由於順序比國民黨主席吳敦義還後面，且並沒有在12名安全名單內，引起黨內外人士不滿，擔憂國民黨不分區名單在外界不看好的情況下，還將「吸票機」排在安全名單之外。

好評影響力第2名的人，是被放在親民黨不分區第4的劉宥彤，原本外界以為，她與蔡沁瑜會名列親民黨不分區第1或第2，現在與外傳名次有落差，親民黨能否因為郭家軍提高泛藍選票，開始受到外界矚目。

好評影響力第3名是被列到民進黨不分區安全名單的前社民黨召集人范雲，第4名是北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩，第5名由「郭家軍」蔡沁瑜拿下，而被排入民眾黨不分區的「郭家軍」高虹安則是好評影響力第10名，顯示「郭家軍」3人都備受網友肯定。

《網路溫度計》2020不分區立委好評影響力前20名：

1.謝龍介

2.劉宥彤

3.范雲

4.黃瀞瑩

5.蔡沁瑜

6.莊瑞雄

7.游錫堃

8.鄧惠文

9.王浩宇

10.高虹安

11.邱泰源

12.賴香伶

13.邱顯智

14.吳玉琴

15.李鴻鈞

16.林文瑞

17.林楚茵

18.周春米

19.關心羚

20.吳欣盈

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