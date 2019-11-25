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社會 社會焦點 保障人權

人夫修圖身分證配偶欄騙交往　櫃姐「氣挨罵小三」逆襲告討30萬

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記者黃翊婷／綜合報導

高雄張姓人夫2017年5月間透過交友網站認識櫃姐小晶（化名），為了隱瞞自己已婚的身分，他拍下身分證後再以電腦修圖蓋掉配偶欄妻子的名字，但兩人交往不到1年就被抓包。小晶不甘心受騙，還被張妻告上法院，氣得提告向張男求償30萬元，最後獲判賠償5萬元，全案仍可上訴。

雙證件、身分證、健保卡。（圖／ETtoday新聞雲）

▲張男辯稱塗改身分證的配偶欄是在開玩笑。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

小晶在判決書中主張，因為兩人是在交友網站認識，為了確認彼此都是單身，於是要求出示身分證證明，「他想掩飾已婚的身分跟我交往，竟先用手機拍攝身分證反面，再以修圖軟體把配偶欄的姓名塗銷，最後用LINE傳送給我，害我誤信他真的單身才會展開交往，後來發現事實真相，立即在2018年3月間分手，結果還是被他老婆提告刑事的通姦罪。我被他害到冠上小三罵名，嚴重侵害我的人格法益，這才決定提告求償30萬元。」

對此，張男反駁，自己的確曾傳送變造過的身分證圖片給小晶，但這只是朋友間的嬉鬧玩笑，「我和老婆常常在臉書PO文或分享照片，也會標註彼此的臉書帳號，她從社群軟體動態就可以輕鬆知道我已婚」，況且兩人2017年間曾一起出席家庭聚會，表妹還當面提問「嫂嫂怎麼沒來」，顯然大家都知道他早已結婚，女方也應該自行理性判斷，「而且她聲稱在2018年3月分手，如果真的身心煎熬，又怎麼會在分手後立刻和朋友一起出去玩？」

愛,感情,情侶,牽手,愛情,情人,情人節,（圖／達志／示意圖）

▲小晶誤信張男單身，才答應和他交往。（示意圖／達志影像，與本案無關）

不過，張男涉嫌變造身分證一事，在刑事部分被高雄地院法官依行使變造準特種文書罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案確定。至於民事方面，高雄簡易庭法官調閱兩人2018年3月7日的LINE對話內容，發現小晶曾傳送一大段訊息質問，包含「說謊一樣面不改色，下一秒繼續約砲就是你的態度」、「你以為我傻了嗎？還好（有）前男友給我的教訓，女人再蠢也知道要給自己（留）退路」、「我不是傻，只是相信還有真心，還有愛」等等，可見應該是男方要求分手並回歸家庭，她才發覺受騙。

法官接著表示，張男特地變造身分證佯稱單身，誘騙小晶交往，害對方被親友誤會是介入他人家庭的敗德女子，人格法益受到的損害匪淺，考量到雙方的學經歷、收入以及受害程度，最後判他應賠償5萬元較為適當，其餘超出部分駁回。

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