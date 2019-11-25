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人夫「摩鐵激戰女助理」2hrs！爽喊：超癢的～正宮見「變態對話」崩潰提告

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▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲人妻見行車紀錄器，驚知丈夫與女助理上摩鐵崩潰。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台中報導

台中市一名人夫2018年與女助理搞曖昧，妻子得知後，多次要求他辭退女助理，孰料，人夫不但不收斂，還相偕女助理進入摩鐵，2人更有親密對話「寶貝你怎麼那麼變態」、「我們乾脆在車上好了」。人妻得知後，一怒之下向2人求償150萬元。法院審理後，判2人應賠償妻子30萬元，可上訴。

人妻主張，與丈夫於2017年4月結婚，2018年1月便發現丈夫與吳姓女助理過從甚密，故多次要求丈夫將女助理辭退，但遭無視，6個月後她透過行車紀錄器發現，丈夫竟然載著女助理進摩鐵休息2小時，她因此出現焦慮反應，罹患創傷後壓力症候群，決定向2人求償150萬元。

但人夫否認侵害妻子配偶權，並表示，透過行車紀錄器畫面無法得知駕駛是誰、有沒有其他乘客，也不能證明他與女助理有什麼男女不當交往關係。另外，他與妻子打離婚訴訟時，也以50萬元與妻子和解，認為求償數額過高；吳姓女助理則未在言詞辯論期日到場，僅提出書狀答辯，否認與人夫到摩鐵休息。

但法院勘驗人夫與吳姓女助理對話發現，2人曾傳訊「你沒時間陪我約會，結果有時間看影集？」、「寶貝你怎麼那麼變態，你這樣我會癢，超癢的」、「我們乾脆在車上好了，小藍沒試過嘛，哈哈哈，反正沒房間」，認為可推知2人在車上已有肢體親密接觸，也不只發生過一次，最後判2人應連帶賠償人妻30萬元。全案仍可上訴。

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