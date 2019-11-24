辣妻嬌喊「射射射～」！小王超開心...老公怒告竟無罪　法官：現在社會開放

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婚外情,外遇,通姦,小三。（圖／示意圖／達志影像）

▲人夫滑妻子手機驚見「偷情證據」卻敗訴。（圖／示意圖／達志影像）

記者戴若涵／彰化報導

彰化一名人夫2018年驚見妻子手機內有與梁姓男子的情慾對話，還傳送用手或頭髮遮胸的性感照給對方，甚至還向梁男稱，「你要當爸了」，讓他一怒之下告上法庭。一審認為，雖然梁男與人妻道德可議，但無法認定2人真的有發生性行為，判2人無罪；二審也將人夫上訴駁回，全案確定。

人夫指控，2018年2月21日上午7時許，他把玩妻子的手機時，驚見妻子竟用LINE傳送僅用手或是頭髮遮胸的裸照給梁男，其中還有梁男用雙手撫摸妻子胸部的親密照片。

妻子甚至還向梁男表示，「你爽了…要當爸了…懷孕不能上大夜班」、「你再射……如果月底驗出有…我就封鎖你」、「我想去你那裏再洗澡…你好久沒有幫我洗澡了」、「那你還射射射射射射射射射射的那個開心」。人夫憤而向2人提出通姦告訴。

但彰化地方法院審理後卻認為，現在網路資訊發達，各種影射或直接描述性行為的色情圖片、文字充斥，其中很多內容的尺度甚至還比人妻、梁男的對話內容更大，足見現在的社會風氣與以前相比已經開放許多。

法院認為，在沒有其他具體證據佐證的情況下，僅用曾提到男女性交過程及懷孕跡象等文字，以及人妻與梁男的肢體碰觸照片，無法確定2人確實有發生性行為，僅能證明2人互動已逾越一般男女間社交往來的程度，認為2人在道德上雖有可議之處，但無法與通、相姦等實際性交行為視為相同。

彰化地方法院審理後，判梁男、人妻無罪。人夫不服判決，認為2人對話內容曾提到「我懷孕愛吃甜」、「肚子比較大的時候搬過來可以嗎」等語，絕不是單純的言詞嬉鬧，決定上訴。但台中高分院仍以事證不足為由，將他的上訴駁回，全案確定。

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