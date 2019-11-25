影／賴清德：對岸併吞台灣是公開事實　派間諜來也行之多年

記者陶本和／台北報導

針對澳洲媒體報導的「共諜案」議題，民進黨副總統候選人賴清德25日受訪時表示，大陸要併吞台灣是公開的事實，且派間諜到台灣也是行之多年，以往也被台灣的國安單位抓過，大家不要混淆。

賴清德表示，大陸打壓台灣的生存空間，對於台灣內部進行統戰、滲透是不爭的事實，間諜向澳洲政府尋求政治庇護，台灣的外交系統應該不至於跟澳洲政府配合，但國民黨沒有辦法正視對岸併吞台灣的事實，轉移目標，「我想這是不智的行為，也沒有辦法得到人民支持」。

賴清德指出，大陸要併吞台灣是事實，也是北京的國策，有沒有共諜案也不會改變他們策略，不是只有民進黨要守護台灣，國民黨也要，但他們很可惜反其道而行，從不分區名單就可以看出，「今天香港選舉結果出來，建制派是一敗塗地，泛民主派是大獲全勝，看國民黨不分區名單，跟香港建制派一樣，希望國人認清這個事實」。

至於國民黨總統候選人批評澳洲媒體是小牙籤，賴清德表示，任何批評都要根據事實，今天不要避重就輕，第一個重點是大家要去思考，大陸是不是要併吞台灣，國際空間有沒有打壓台灣，對台灣的內部有沒有統戰、分化跟滲透，另外一個就是，共諜有沒有尋求澳洲政府政治庇護，「這都是事實，哪一個媒體報導，都不是重點，不要避重就輕，甚至顛倒事實這樣不好」。

▼賴清德接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）



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