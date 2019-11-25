藍營指涉外交部次長事先知情共諜案　外交部駁斥：惡意栽贓！邏輯混亂

▲王立強（Wang Liqiang）自稱是大陸間諜，提供護照給澳洲媒體。（圖／翻攝自The Age）



記者陶本和／台北報導

澳洲媒體報導指稱，一名大陸特務王力強投誠澳洲，並向澳洲政府提出大陸內部情報，指稱中共正在介入台灣選舉；24日晚間完整報導釋出，內容也包括我外交部次長徐斯儉，而有藍營人士指涉，我外交系統事先知情共諜案。對此，外交部也火速發出澄清駁斥。

對於藍營人士在臉書指涉，徐斯儉因為出現在訪問中，質疑事先知情此事。對此，外交部說明，徐斯儉是於10月28日上午接受澳洲媒體Nine傳媒專訪，旨在說明我國在太平洋的邦交情勢與大陸銳實力議題。

外交部強調，訪談當中並未觸及王立強案，而是對於大陸在太平洋地區侵略性的擴張作為，以及在國際間對台灣的外交打壓進行整體性的論述，「澳洲媒體是在事後剪製時，配合11月22日發生的王立強案等時事議題，連貫剪輯後於11月24日播出。」

外交部批評，若干政治人物不明究理，無視國際媒體專訪的事先安排與事後剪輯均需經多個月籌備，蓄意本末倒置，不僅在個人臉書惡意栽贓外交部的政務次長，更企圖抹黑政府事先知情共諜案等。

外交部強調，對於此類顯然出於選舉政治動機、昧於事實、邏輯混亂的謬論，外交部深感遺憾，也籲請相關人士自重，應以台灣整體國家安全為己念，屏棄特定政黨的偏見、猜忌與狹隘眼光。

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