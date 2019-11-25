共諜案5個疑點…府方稱國安單位有掌握　孫大千酸烏龍：民進黨在鬼扯

政治中心／綜合報導

中國間諜王立強赴澳洲投誠，爆出介入台灣大選，更指國民黨總統參選人韓國瑜收取大陸資金，引來熱烈討論。總統蔡英文對此表示國安單位對案情都有掌握，不過，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千提出5個疑點，並砲轟府方稱掌握共諜案是在鬼扯。

孫大千25日於臉書發文表示，隱藏在「共諜烏龍案」當中的五個疑點：

第一，澳洲政府真的這麼好騙嗎？一個潛逃的詐騙犯也可以冒充前特工申請政治庇護嗎？

第二，澳洲政府為什麼可以容許凖備投誠的中共特工公開接受媒體專訪呢？難道澳洲政府就是這樣保護重要證人嗎？

第三，投誠情報人員的供詞是相當重要的情資，澳洲政府為什麼可以坐視這份資料任由媒體鉅細靡遺的披露報導呢？

第四，民進黨的反應更加奇妙，總統府在第一時間表示，「國安單位已有所掌握」，請問到底掌握了什麼呢？民進黨發言人更加碼強調，「共諜說法只是證實確有其事」，這不是在鬼扯嗎？

第五，這究竟是一個中國大陸潛逃詐騙犯的個人行為？還是一個多國政府聯手，針對台灣的「介選行動」呢？

被捲入共諜案的韓國瑜，第一時間回嗆「我有拿一塊錢共產黨的錢，我辭掉高雄市長，今年總統大選我只要有拿一塊錢，我立刻退出總統大選」，也把砲火指向NCC，痛批NCC「眼睛瞎了還是睡著了」、「只為民進黨服務」，更揚言若NCC主委繼續瀆職，將依法提告瀆職、妨礙選罷法。

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