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潭子民宅疑廚房電線走火　整棟透天付之一炬

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▲台中市潭子區豐興路一處民宅25日上午發生火警。（圖／讀者提供）

▲台中市潭子區豐興路一處民宅25日上午發生火警。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市潭子區豐興路一處2層樓透天民宅25日上午8時許發生火警，警消獲報趕赴事故地點時，發現1樓已起火，幸屋內無人受困，隨後台中市消防局出動14車59人，由頭家厝分隊分隊長許哲維帶隊前往搶救，到場時該民宅已全面燃燒，現場濃煙瀰漫、火苗四竄，經1小時全力灌救，於9時許將火勢撲滅，相關財損、詳細起火原因正詳細釐清調查中。

▲消防人員到場時民宅已全面燃燒，立刻進行灌救。

▲消防人員到場時民宅已全面燃燒，立刻進行灌救。

台中市消防局勤指中心表示，25日上午8時01分接獲報案，指潭子區豐興路一段一處2層樓透天民宅的1樓廚房有起火燃燒，派遣潭子、頭家厝及東山等分隊前往，到場時發現該民宅已全面燃燒，立即加派北屯、中山消防分隊支援，共出動各式救（護）災消防車14輛59人，於8時40分控制火勢，9時12分完全撲滅。

▲經1小時灌救，火勢已撲滅，但該民宅已全毀。

▲經1小時灌救，火勢已撲滅，但該民宅已全毀。

消防隊經查，該民宅平時住有一對夫婦，幸好火災發生時2人都不在家，但這起火災已讓建築物全毀，燃燒面積約300平方公尺，相關財損、詳細起火原因還須火調科後續釐清調查。

►生火了！連我媽都用到發光

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