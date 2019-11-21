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洪慈庸新戰袍亮相「去黃改灰」？　洪辦：單純換厚外套

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▲▼洪慈庸換上灰色新戰袍，到潭子東寶市場掃街拜票。（圖／洪辦提供）

▲洪慈庸換上灰色新戰袍，到潭子東寶市場掃街拜票，鄉親熱情歡迎。（圖／洪辦提供）

記者李忠憲／台中報導

立委選戰倒數50天，無黨籍台中市第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）立法委員洪慈庸勤走基層，21日更換穿灰色新戰袍，一早就到潭子市場與攤商與買菜鄉親問候拉票。對於灰色是否有其他意涵，幕僚透露只是單純在黑色與灰色中挑選亮色，並非刻意換掉黃色，外界不須多做聯想。

無黨籍立委洪慈庸面對上一屆選舉對手楊瓊瓔「帶職參選」回鍋挑戰，傳聞期間就已戰戰兢兢，早上站路口或到市場拜票，晚間則舉辦小型客廳市政見會，讓選民了解她努力3年多的成果。楊瓊瓔在正式參選後，還錄影片批洪「看不到人」，洪也以「3年多做了她5任立委做不到的事情」，2女人戰爭火藥味濃厚。

由於天氣轉涼，洪慈庸原有黃色外套太薄不夠暖，特別訂製灰色新外套，21日一早穿上，前往潭子區東寶市場與攤商和地方鄉親問候拉票。許多鄉親看到洪慈庸，都上前為她打氣加油，還遇到抱著30公斤巨貓逛市場的婦人，自己家也有養貓的她，當然忍不住上前「搭訕」貓咪並握手，希望獲得牠的支持，模樣逗趣，洪也直呼「肉肉的實在太療癒啦！」

▲▼洪慈庸換上灰色新戰袍，到潭子東寶市場掃街拜票。（圖／洪辦提供）

▲洪慈庸看到婦人帶著巨貓逛市場，立刻上前握手拉票，笑稱一票都不能少。（圖／洪辦提供）

▲▼洪慈庸換上灰色新戰袍，到潭子東寶市場掃街拜票。（圖／洪辦提供）

▲洪慈庸后里家養的貓咪「咪咪」鮮少出門亮相。（圖／洪辦提供）

洪慈庸表示，她后里的家養了一隻貓咪「咪咪」，因為怕生所以少帶出門。她第一次看到主人帶著逛市場的貓咪，而且30公斤，感覺主人超級疼愛，所以她也忍不住「搭訕」握手兼拜票，她笑稱「一票都不能少」。

她說，掃市場可以最直接和鄉親拉近距離，她也和市場鄉親分享，上任3年多已為潭子爭取多項建設，包括潭心計畫、潭興立體停車場、外圍截水道、潭子穀倉修復、潭子街電線杆遷移、潭子國中排水改善、頭家國小跑到首次翻新、福貴路打通中山路、潭興路二段258巷打通等多項政績。針對東寶國小排球隊飛輪車需求，她也協助媒合在地企業捐贈提供學童訓練體適能使用，這些都是對手楊瓊瓔過去1、20年未能為地方做的事情，她將持續以政績爭取選民支持。

▲▼洪慈庸換上灰色新戰袍，到潭子東寶市場掃街拜票。（圖／洪辦提供）

對於外套從黃色換成灰色是否有特殊意涵，洪辦表示，因為天氣漸涼且日夜溫差大，洪委員原本黃色外套太薄不足保暖，所以才選擇訂製較厚的外套，因為只有黑色與灰色可選，才選擇較亮的灰色，掃市場、站路口更擋風。因與蔡英文總統聯合競選2020大選，她也在外套上繡上「2020台灣要贏LET’S WIN」的識別，遠看也相當亮眼。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

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