她「倒車引發骨牌效應」下秒逃跑！BMW車頭慘被波及　2機車騎士傻眼：誰賠？

▲BMW車頭慘被波及。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

台中市10月發生一起事故，事發當時一名劉姓女子在倒車過程中，卻不慎撞到另一輛機車，當場引發骨牌效應，導致兩輛機車傾倒撞上一旁的BMW，造成BMW車頭受損，而幾名駕駛看到後，也僅能先向警方報案。

這起事故發生在10月25日12時許，警方接獲報案指稱，南區高工發生車禍，而警方到場後發現，廖姓男子、吳姓女子的機車都因為不明原因倒地，而吳女的機車倒地後，還撞到隔壁的BMW的車頭，但兩人都認為自己並非肇事者，因此報警處理。此外，幸虧路人目擊這一切，將車輛被撞情形告知他們，而警方也很快就掌握到是劉女駕駛的汽車，在倒車準備駛離時撞到後方車輛，便請劉女到案說明。

對此，劉女到案時稱，自己當時在事故地點倒車，全然不知自己有撞上車輛，警方對比監視器畫面，從影像中清晰可見，劉姓駕駛在路旁倒車時，未注意後方機車的距離，導致擦撞上後方廖姓車主機車，撞倒後另一部機車也隨之傾倒，再撞擊至後方汽車，但她卻說都不知情而直接駛離，讓人無法接受，因此訊後依規定舉發她的逃逸行為。

對此，分隊長蔡興邦表示，「劉姓駕駛因故擦撞上路旁車輛，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，劉姓駕駛仍不得離開現場，該逃逸之行為將會依規定舉發」。

►就算爬到樹上！妳還是很美

【更多新聞】

汐止機車碰撞左轉貨櫃車！車頭撞爛全毀+藍白拖斷一半 20歲騎士送醫不治

問完商品價格...她「有禮貌道謝」：我考慮一下 遭賣家怒嗆：滾吧問個屁！

SPA館藏特殊按摩...她用手「1小時1900元」跪地套摸！ 壞壞到一半遭警破門