5星評價都是假！日AI排名4000店找「東京最美味拉麵」　最差店瞬掉339名

記者林瑩真／綜合外電報導

從網路上找美食評價準確嗎？日本人工智能公司TDAI Lab就利用AI技術，分析4000多家拉麵店，找出「東京最美味拉麵」，並試圖以此技術，為店家及消費者創造一個公平環境。

綜合外媒報導，在網路盛行的時代，有7分之1的評論很有可能是造假的，也難以知道店家是否真的評價良好。對此，TDAI Lab就創建Wise Review技術，用來識別並剔除不可靠的評論。

他們以Wise Review技術分析4000多家拉麵店，這些店需要至少100條網路評論，且只有在今年內發表超過5責以上評論的評論者的意見才會被算在內。Wise Review會自動檢測不可靠的評論，例如惡意的評論者，或是被雇用的評論者。

根據Wise Review的計算，「東京最美味拉麵」是在秋葉原的青島食堂，以生薑醬油拉麵聞名，這家9人餐廳經常大排長龍，但卻Google榜單上的第13名；至於Wise Review計算的第2名，則是雲雀丘車站的拉麵二郎hibarigaoka，曾是Google榜單的第1名；另外港區的拉麵二郎三田、八王子區的Motsuke及新宿區的拉麵林田（Ramen Hayashida）則依序拿下第3至第5名。

TDAI Lab表示，拉麵是日本最受歡迎的食物之一，且價格合理，方便收集大量評論數據，而掉最多名次的店家一次下降了339名，希望透過如此技術為店家、消費者創造公平環境。

未來，TDAI Lab希望將此技術拓展到其他現有的審查網站或餐廳，甚至分析酒店、醫院等其他網站，讓使用者根據最明智的評論，找到最適合自己的店家。

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