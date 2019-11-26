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櫃姐得掛經期徽章！日百貨推「給客人同伴意識」　網轟：侵犯隱私

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▲▼美妝,化妝,百貨,專櫃,保養,口紅,唇膏,眼影,粉底。（圖／記者周宸亘攝）

▲日本百貨要求櫃姐配戴生理期徽章。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者林瑩真／編譯

日本大阪市大丸百貨梅田店22日於5樓開設新樓層「Michi Kake」，作為女性生理、身體狀況的專區。然而，該區的工作人員將別上標示生理期中的「經期徽章」，引發社會爭議。網友批評，此舉並不有益於消費者，甚至侵犯員工隱私。

綜合日媒報導，為了主打女性客群，除了販售內衣褲、生理用品，甚至藥品外，也發展異業合作，設計角色「月經醬」，讓正在生理期中的女性員工別上「經期徽章」。

Michi Kake公關部門指出，在日本，女性的性、經期都是無法示眾的，也是一個難以言語的煩惱，因此希望創造一個領域讓女性能夠輕鬆討論，可以是公司內部員工間的交流，又或是員工與客人的同伴意識，「公開經期難道不能視為一種積極正向的行為嗎？」

雖然此實驗政策主要是希望體貼女性，但Michi Kake已經有心理準備會遭受社會質疑批評。Michi Kake也說，此政策目前還是實驗階段，不強制要求員工配合，會依照結果檢討未來使用與否。

對此，日本網路也有許多討論聲浪，部分網友擔心，特別標示經期中的女性，有種月經有別於其他身體症狀的印象，嚴重還會讓女性成為性騷擾對象；也有網友認為，女性員工本身或許想要保持隱私，沒有向公眾展示經期的必要，也不會對消費者有所幫助。

另外，有網友建議公司可以考慮更實際體貼女性政策，例如生理假、減少工作活動，或是在女廁提供免費的衛生棉。

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