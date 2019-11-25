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肯亞暴雨引發土石流至少56死　沖垮4座橋…災區道路毀壞

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▲▼肯亞暴雨引發土石流。（圖／翻攝自推特／Kenya Rural Roads Authority (KeRRA)）

▲肯亞降下暴雨，釀成奪命土石流。（圖／翻攝自推特／Kenya Rural Roads Authority (KeRRA)）

記者丁維瑀／綜合外電報導

肯亞西部西波克特縣（West Pokot County）22日開始降下大雨，根據當地官員說法，暴雨隨後引發土石流，造成至少56人死亡，至於確切的失蹤人數還未知。參議員波基西奧（Samuel Poghisio）表示，救援行動因為降雨跟起霧的天氣情況而受到阻礙。

《路透社》報導，西波克特縣接壤著烏干達，22日開始降下傾盆大雨，情況在一夜之間加劇，造成洪水與土石流，除了沖毀四座橋梁，還讓連接村莊的道路變得難以進入。波基西奧24日透過電話告訴記者，至少確認56人罹難，還不清楚失蹤人數，另外，天氣狀況也阻礙了救援進度，警方已出動直升機，試圖進入災區。

肯亞總統23日部署包括軍隊與警察的救援單位，盡力避免更多災民喪命。有研究人員警告，海洋暖化的結果，造成東非地區出現難以預測的氣候情形。

救援組織本月初表示，10月以來，暴雨與洪水造成起碼50人死亡，還使得數十萬人流離失所。肯亞氣象局本月則曾警告，該國正經歷跟過往規模不同的雨季。

《半島電視台》報導，西波克特郡州長隆揚加波（John Krop Lonyangapuo）感嘆，晚上下了整整12個小時以上的雨，「我們從未遇過昨晚見到的悲劇。」紅十字會成員阿布瓦（Peter Abwao）則回憶，隊伍曾一度步行4個多小時，才能抵達部分村莊。

 
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