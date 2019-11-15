被包養！21歲女大生「擁2乾爹」...直言：性愛有什麼不對？

▲贊助人又稱金主或乾爹，透過性服務換取金錢。（圖／翻攝BBC News 中文 Youtube）

圖文／周刊王

在東非的肯亞，「包養」是非常盛行的事，21歲的大學生簡（Jane）表示，首都內羅畢（Nairobi）是造英雄、造星的地方，許多明星都有自己的品牌，華麗富有的生活讓女孩們欣羨不已，所以許多人會透過有錢男人包養來改善生活條件。

簡（Jane）不避諱地說，自己同時被2名有錢男人包養，直言：「性愛到底有什麼不好？」根據《BBC》報導，簡（Jane）表示校園裡至少有60%的學生有「贊助人」，意指「富有的年長男性，豪爽地餽贈禮物給年輕女性，以換取性好處，亦稱金主或是乾爹。」她更說，現在的女大生寧願跟老男人在一起，也不願跟學校裡的男孩子約會。

▲簡（Jane）直言，「性愛到底有什麼不好？」（圖／翻攝BBC News 中文 Youtube）

▲簡（Jane）坦言自己有2個乾爹。（圖／翻攝BBC News 中文 Youtube）

簡（Jane）直言，她其實有2個贊助人，都會給她錢，他們會跟簡（Jane）聊校園生活，他們也只是寂寞的人，會常跟她抱怨妻子、跟她訴苦，因為聊得來，並非只有金錢交易，彼此的關係才會持續到現在。簡（Jane）經由介紹在一家按摩店工作，生意好的話一天約可進帳99美元（約新台幣3023元），對當地而言算是優渥的收入，而有錢的客人會願意付錢買性服務，全憑妳自己的意願，她也是因此而認識「乾爹們」。

受教育對簡（Jane）而言相當重要，她希望能改變她出生的地方。簡（Jane）說她和母親的關係比較好，她覺得母親就像天使，她是一位社工，會跟孩子談HIV病毒、性問題，但跟父親關係就沒那麼要好，但父親總能確保學費之類的費用都能繳齊。簡（Jane）唯一的夢想就是讓雙親快樂，例如給母親建個房子之類的。

▲簡（Jane）希望自己能讓父母親快樂，生活無憂。（圖／翻攝BBC News 中文 Youtube）

▲簡（Jane）表示，肯亞的社交名媛給她很大的鼓勵。（圖／翻攝BBC News 中文 Youtube）

雖然家中信教且相當虔誠，在傳統價值觀下長大，但簡（Jane）仍選擇不同的路，她表示自己做被包養的事，是想確保父母不會挨餓，也不希望妹妹們要走她走過的路，為了錢依附男人，她也被肯亞的社交名媛們深深鼓舞著，期望自己可以跟他們一樣過上好生活，希望能做到有朝一日讓小孩子們翹首仰望地說：「我要變成像她一樣。」

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