▲ 打造新北智能城市，水保申請便民e指線上查進度。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局2019年推出「山坡地範圍線上查詢系統」、「水土保持計畫審查線上查詢系統」及「新北市土石流守護神2.0 LINE@」等相關資訊e化方式，讓民眾在家即可瞭解新北市境內山坡地範圍分布，也可透過「土石流互動式LINE@」查詢自家是否位於土石流潛勢溪流影響範圍及鄰近的避難處所，以三大措施落實簡政便民並共同打造市民有感的智能城市。

「山坡地範圍線上查詢系統」方便民眾利用網路查詢新北市轄內的土地是否坐落於山坡地範圍亦可查詢特定水土保持區，不用再透過公文往返，截至目前使用人數已達4萬572人次。民眾若有申請水土保持計畫，可透過「水土保持計畫審查線上查詢系統」，可上網隨時了解水土保持計畫審查進度，透過資訊e化方式，讓水土保持審查資訊公開透明化，實現新北市長侯友宜打造「智能城市」的理念。

▲ 打造新北智能城市，民眾使用山坡地範圍線上查詢系統。

農業局表示，為即時推播土石流警戒資訊，研發「土石流守護神2.0」LineBot聊天機器人，只要有智慧型手機，就能即時從LINE訊息獲取土石流警戒、氣象局颱風路徑及定量降雨預報等防災情資，也可以在守護神內發問，LINE@可即時回應民眾有關土石流相關問題的疑問，可成為地方政府發布緊急避難措施的管道。

農業局長李玟表示，全球氣候變遷極端多變，山坡地管理業務更加嚴峻，面臨一次又一次挑戰，新北市農業局持續創新，以市民角度思考來解決問題，提供更精準貼心的服務，為顧及較遠地區居民前往市府過於費時，推動「水土保持服務團線上申請」e化服務，預約後將由服務團技師主動撥打電話協助解答問題或至現場替民眾解決問題，以資訊化的服務和智能科技讓民眾獲得相關資訊，並落實簡政便民。

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▲ 智能城市做水保、坡地守護更便民。