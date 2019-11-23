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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／海南免費開放公共設施資源　加快5G網路建設

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▲▼大雨過後的海南省。（圖／CFP）

▲海南省。（圖／CFP）

《海南》海南免費開放公共設施資源　加快5G網路建設

海南省政府辦公廳近期印發文件，要求無條件免費開放公共設施資源加快5G網路建設，同時加強5G網路與路網的協同發展。另外，各市縣城市建設主管部門召集建築物建設、設計、施工和監理單位嚴格執行相關標準，預留5G基地台建設所需機房、電力設施、天面空間等配套的通信基礎設施。（新華網）

《寧夏》東西部科技合作有效提升寧夏科技創新能力

寧夏科技廳指出，自2017年建立「科技支寧」東西部合作長效機制以來，寧夏堅持市場主導、政府引導，初步形成了區內外企業、高校及院所廣泛參與、協同創新的局面。合作省市、院校逐年增多，產生了一批科技合作成果，有效提升了寧夏的科技創新能力。（新華網）

《浙江》浙江保護知識產權顯成效

浙江省市場監督管理局指出，全省「亮劍2019」保護知識產權綜合執法行動收官。此次執法行動圍繞電子商務、商品交易市場、民營企業、外商投資、進出口等五大領域，針對商標侵權、專利違法、地理標誌侵權違法、特殊標誌侵權違法、商業秘密侵權違法、混淆等六大違法行為，查處了一批影響和危害社會穩定、損害權利人和消費者合法權益、影響企業創新發展的案件。（新華網）

《福建》前10月福建民企進出口保持兩位數增長

據廈門海關統計，今年1至10月福建民營企業進出口5348.3億元（人民幣，下同），同比增長12.6%，其中進口1212.9億元，同比增長3.5%；出口4135.4億元，同比增長15.6%。（新華網）

▼福建省。（圖／CFP）

▲▼福建省廈門市。（圖／CFP）

《重慶》即日起重慶取消198項行政權力事項

重慶市政府公眾信息網近日發布《重慶市人民政府關於取消一批行政權力事項的決定》，要求自公佈之日起實施，取消行政權力設立依據不足或與改革精神不符、與實際工作脫節的198項行政權力事項。（中新社）

《四川》2019天府金融指數發布：成都名列西部第一

由中國人民大學國際貨幣研究所（IMI）主辦的2019天府金融指數發布會21日在成都舉行。指數顯示，成都金融指數名列全國第六，西部第一。（中新社）

《陝西》西安職業技能提升行動啟動　計劃3年培訓5000名新型學徒

西電集團和西安技師學院簽署合作協議，開展西安市職業技能提升行動首批試點，西安技師學院將對西電下屬企業西電西變、西變組件和西變中特三家企業403名職工進行企業新型學徒制培訓，標誌著西安市職業技能提升行動正式啟動。（中新社）

《上海》第二屆長三角國際文化產業博覽會在滬開幕

第二屆長三角國際文化產業博覽會21日在國家會展中心（上海）拉開帷幕。逾870家海內外參展企業相約於此，共同「揭秘」長三角地區文化產業如何「點亮」生活。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）

▲▼上海。（圖／CFP）

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