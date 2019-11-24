美海軍堅持逐出「虐殺IS俘虜海豹成員」　強硬對槓…川普推文狂轟

▲美國海軍蓋拉格（Edward Gallagher）與妻子走出軍事法庭。（圖／達志影像／美聯社）
記者陳亭伃／綜合報導
美國國防部高階官員近日與美國總統川普關係瀕臨臨界點。國防部高階官員表示，2017年殺害IS（伊斯蘭國）受傷俘虜的海豹部隊成員，必須要被逐出海豹部隊，對此川普感到相當不滿，因為不久前他才恢復該成員的軍階，雙方因此在檯面上互不相讓。
綜合外媒報導，美國海豹部隊40歲的蓋拉格（Edward Gallagher）有15年的資歷，2017年因為將一名受傷的IS俘虜割喉殺害，犯下戰爭罪，此外還有被控企圖謀殺平民、干預司法，最後蓋拉格被以輕量罪結案，並從3等士官長降為上士。
然而，川普卻在15日恢復蓋拉格的軍階，這一舉動讓美國海軍大為光火，本周啟動一項程序，內部委員會可以摘除蓋拉格和同單位3名同袍的三叉戟徽章，等於是將他們逐出海豹部隊。川普得知後在推特上表示，「海軍不可以摘除戰士、海軍海豹隊成員蓋拉格的徽章」。
據悉，蓋拉格能否留在海豹部隊，將由訂於12月進行，海軍海豹部隊官員組成的小組決定，海軍部長史賓塞（Richard V. Spencer）傳出，更曾威脅辭職，但他本人否認，另外也提川普在推文上所提的，「還是需要正式的命令才會行動。
The Navy will NOT be taking away Warfighter and Navy Seal Eddie Gallagher’s Trident Pin. This case was handled very badly from the beginning. Get back to business!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2019