　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普：若不是因為有我　香港「14分鐘內」就會被殲滅！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美參議院通過法案「保護爭民主」：禁止出口美制裝備給港警　。（圖／路透）

▲川普公開表示，若不是他阻止北京，香港14分鐘內就會被殲滅。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國總統川普22日宣稱，是他告訴中國國家主席習近平不要派軍隊進入香港，以免影響正在進行中的美中貿易談判。川普接受福斯新聞網採訪時表示，「若不是我，香港會在14分鐘內被殲滅。」

川普22日接受福斯新聞頻道晨間節目Fox & Friends訪問，談到香港問題作出上述發言。他補充說，習近平「在香港邊境駐軍百萬卻無法採取行動，是因為我告訴他『請不要這麼做，這會對貿易協議產生巨大的負面影響』。」

美國眾議院近日通過參議院版本的香港《香港人權與民主法案》，已送交白宮等候川普簽署後生效，但川普受訪時拒絕透露是否會簽署法案。《香港法案》將對侵犯示威者人權的中國或香港官員實施制裁，同時要求華府每年審查在貿易上給予香港的特別地位。

被問到是否簽署法案時，川普對福斯新聞頻道回答，「我們必須與香港站在一起，但我也與習主席站在一起。」他解釋，這點對正在進行的貿易協議非常重要。川普此次發言，是他首度公開承認干預香港局勢發展。

今年8月，川普曾透過推特發文，希望習近平能「人道地」解決香港示威衝突。川普當時寫道，「我非常瞭解習主席，他是一位偉大的領導人，非常尊重他的百姓」、「我毫不懷疑習主席希望迅速且人道地解決香港問題，他能做到的。」

川普在另一則推文中補充說，「如果習近平親自會見示威者，將為香港問題帶了愉快且開明的結局。我毫不懷疑！」

▼上周，香港理工大學校園成為示威戰場。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼快訊／香港示威者衝出理大「快閃回巢」　港警發射多發催淚彈。（圖／記者游宗樺攝）

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！

►周末超殺價，女星秘密「SK-II青春露」67折限量30組～

ET快訊
聲林決賽／總冠軍出爐！李艾薇無懸念奪冠
公館老店「陳三鼎」驚傳歇業！　無預警關門數日爆：準備脫手頂讓
《聲林2》總決賽LIVE「直播觀眾突破10萬」！　全網鎖定4
快訊／汽車闖平交道遭自強號撞擊！　台中新烏日雙向不通
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國女同志情侶請願開放同婚　抗議「婚姻一男一女」違憲

川普：若不是因為有我　香港「14分鐘內」就會被殲滅！

與香港站一起…但「也與習主席站一起」　川普：「非常接近」達成貿易協議　

《冰雪奇緣2》放映廰數爆棚 韓國影人籲立法解決壟斷

選前將公布財務　川普：我比你們想像的更有錢！

朴槿惠保外就醫兩個月被轟耍特權　政府：會把她關回去

逃亡20年主持節目住千萬豪宅　法籍殺人夫妻檔西非落網　

韓男逼鄰居寵物貓吃洗滌劑再殺　法官重判6月刑期

印度雇用軍闖入美軍基地性侵女兵　FBI大爆氣嚴查

73歲川普鐵粉搶劫僅要3萬　銀行員多給了...他反而爆氣

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

大客車旁急煞...婦人險遭捲車底　超危險！秒懂恐怖「內輪差」範圍

陳意涵老公為愛吃榴槤　老婆覺得Man：你現在一百分了！

到底是誰？咖啡廳突聞「一股屁味」　嫁禍隔壁桌正妹...她傻眼：不是我R

許凱.張榕容爆笑哏片《從前有座靈劍山》　古代組男團對嘴唱跳《有點甜》

ㄘㄨㄚˋ可？沒有人在講「對不起」　台灣球場經典文化！網笑：全遇過

泰國女同志情侶請願開放同婚　抗議「婚姻一男一女」違憲

川普：若不是因為有我　香港「14分鐘內」就會被殲滅！

與香港站一起…但「也與習主席站一起」　川普：「非常接近」達成貿易協議　

《冰雪奇緣2》放映廰數爆棚 韓國影人籲立法解決壟斷

選前將公布財務　川普：我比你們想像的更有錢！

朴槿惠保外就醫兩個月被轟耍特權　政府：會把她關回去

逃亡20年主持節目住千萬豪宅　法籍殺人夫妻檔西非落網　

韓男逼鄰居寵物貓吃洗滌劑再殺　法官重判6月刑期

印度雇用軍闖入美軍基地性侵女兵　FBI大爆氣嚴查

73歲川普鐵粉搶劫僅要3萬　銀行員多給了...他反而爆氣

裝修工拆壁櫥掉落「乾黑肉塊」…竟拉出一具屍骸！揭開14年壁屍詭案

泰國女同志情侶請願開放同婚　抗議「婚姻一男一女」違憲

韓國大師賽／楊博軒、胡綾芳退世界第6　四組雙打今拚冠軍戰門票

台企聯續協調加班機延長　李政宏：保障台商能投票「翻轉台灣」

蕾哈娜胸前2片薄布夜泡泳池！　「木瓜巨挺雙球」炸出水面…網：OMG好大

他們的笑容　溫暖了這位年輕電腦工程師

幫1歲兒子慶生…飯店半夜突失火！　張柏芝驚嚇「抱寶寶逃」：傭人沒叫醒我

這個地方婦女常頭痛　中醫師發現了原因...

桃園27歲通緝犯見警上門「持菜刀架脖」　爬電桿3樓墜落命危

熱水泡腳、梳頭　睡前做5個動作排毒加瘦身　隔天醒來美美的

國際熱門新聞

川普：若不是我香港14分就被殲滅

結婚4年天天熱戀　辣妻竟與陌生男結婚

女兒被性侵殺害　她把嫌犯GG剁下

保險公司刁難要證明　家屬抬遺體

史上首款男性避孕藥　藥效長13年

流浪女討7元買飯　秒被路人擊斃

10歲女被毒蛇咬傷　老師繼續上課身亡

考到公職卻每天監看色情網站　嘆：都不敢看女生

印度男闖入美軍基地性侵女兵　FBI大爆氣嚴查

北科大赴美失蹤留學生找到了

陸媽抱小孩遺照騎車？淘寶真相笑翻

川普：非常接近達成貿易協議

《冰雪奇緣2》壟斷韓國放映廰數

老爸愛上女兒前男友　全家住一起

更多熱門

相關新聞

川普：非常接近達成貿易協議

川普：非常接近達成貿易協議

美國總統川普22日接受美媒訪問時表示，「可能非常接近」與中國敲定貿易協議。儘管美中都希望能盡快達成協議，但川普同時也說並不急於現在敲定，聲稱對中國商品加徵的關稅使美國受益。

香港高院：《禁蒙面法》有效至29日

香港高院：《禁蒙面法》有效至29日

港警包圍理大：你吃冷麵包，我吃海底撈

港警包圍理大：你吃冷麵包，我吃海底撈

將公開財務　川普：比你想得有錢

將公開財務　川普：比你想得有錢

印度男闖入美軍基地性侵女兵　FBI大爆氣嚴查

印度男闖入美軍基地性侵女兵　FBI大爆氣嚴查

關鍵字：

川普香港示威北美要聞粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

公館老店陳三鼎驚傳歇業！疑將脫手

快訊／李艾薇奪《聲林2》總冠軍

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

百萬網紅「轉帳紀錄」自曝偷吃！「無套啪啪」女友閨蜜

女工慘遭捲入夾死　工廠僅願賠20萬元

即／汽車闖平交道遭火車撞！雙向不通

孫安佐11分鐘聲明全文！暗酸米砂「有些幻覺」

4星座「財神眷顧」年底有望發大財

男偷拍裸照傳軍中256人LINE群！前女友崩潰：還有...

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

李艾薇決賽「沙發上大開腿」全場看傻膜拜

一刀刺殺17歲女兒！鳳山女「9字遺言」曝光

快訊／孫安佐發聲了！6點聲明反擊米砂

川普：若不是我香港14分就被殲滅

更多

最夯影音

更多
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤
台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面