川普：若不是因為有我　香港「14分鐘內」就會被殲滅！

▲川普公開表示，若不是他阻止北京，香港14分鐘內就會被殲滅。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普22日宣稱，是他告訴中國國家主席習近平不要派軍隊進入香港，以免影響正在進行中的美中貿易談判。川普接受福斯新聞網採訪時表示，「若不是我，香港會在14分鐘內被殲滅。」

川普22日接受福斯新聞頻道晨間節目Fox & Friends訪問，談到香港問題作出上述發言。他補充說，習近平「在香港邊境駐軍百萬卻無法採取行動，是因為我告訴他『請不要這麼做，這會對貿易協議產生巨大的負面影響』。」

美國眾議院近日通過參議院版本的香港《香港人權與民主法案》，已送交白宮等候川普簽署後生效，但川普受訪時拒絕透露是否會簽署法案。《香港法案》將對侵犯示威者人權的中國或香港官員實施制裁，同時要求華府每年審查在貿易上給予香港的特別地位。

被問到是否簽署法案時，川普對福斯新聞頻道回答，「我們必須與香港站在一起，但我也與習主席站在一起。」他解釋，這點對正在進行的貿易協議非常重要。川普此次發言，是他首度公開承認干預香港局勢發展。

今年8月，川普曾透過推特發文，希望習近平能「人道地」解決香港示威衝突。川普當時寫道，「我非常瞭解習主席，他是一位偉大的領導人，非常尊重他的百姓」、「我毫不懷疑習主席希望迅速且人道地解決香港問題，他能做到的。」

川普在另一則推文中補充說，「如果習近平親自會見示威者，將為香港問題帶了愉快且開明的結局。我毫不懷疑！」

▼上周，香港理工大學校園成為示威戰場。（圖／記者游宗樺攝）



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