工地哥4公尺高失足墜樓　慘遭「鋼筋穿背身體凹折」剩3mm破心斷魂！

▲22歲工人自4公尺高墜樓，遭鋼筋貫穿（圖／翻攝自都市快報／微博下同）

記者陳亭伃／綜合報導

中國浙江湖州日前發生一起恐怖的工地意外案。一名22歲的建築工人當時正在進行鋼筋作業，沒想到卻失足從4公尺高的地方墜落，讓下方的鋼筋條直接自背部貫穿體腔，停在相當接近心臟的地方，驚悚景象讓一旁的同事嚇得立刻報警。

綜合外媒報導，這名不願透露姓名的年輕建築工，自4公尺高墜落後，下方的鋼筋從他背部貫穿，當場失去意識，同事緊急將他送醫後，浙江大學第二醫院的醫療人員也嚇壞。醫療人員表示，一條細的鋼筋條，穿過男子的體內，導致他的背部已經弓起來，所以馬上替他進行照3D X光照檢查。

▲3D照拍出，貫穿程度相當驚人。

X光片拍出後顯示，剛進最後停在距離心臟僅3釐米的地方，醫療團隊立刻召集所有重點內科醫生進行手術，因為包括鋼筋經過的每一個器官，都需要不同醫師協助處理。其中協助手術的陳醫師表示，鋼筋已經傷到患者的肝臟、腸胃、肺部，幸運的是，還好沒有穿破心臟。

目前手術結束，男子仍在加護病房觀察。警方表示，這案件顯示中國建築工人在工作時，隱藏著巨大的風險，今年4月濟南也發生類似案件，一名46歲男子因為跌倒導致鋼筋鐵條貫穿，從背部一路到頭部側邊插出；去年3月則是遼寧一名工人是鐵條自嘴巴貫穿。