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驚悚哥揪3男喝酒　灌醉後竟「剁成肉末變下酒菜」配貓狗肉吞肚…啃完丟河底！

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▲男子殺害3名男性當下酒菜。（圖／翻攝自Russia`s Investigative Committee）

▲男子殺害3名男性當下酒菜。（圖／翻攝自Russia's Investigative Committee下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯阿爾漢格爾斯克（Архангельск）日前有居民發現河中有3具男性殘缺的遺體，於是報警。警方將遺體打撈上岸後發現，3人遭到外力肢解，循線調查找到一名51歲男子，他表示自己是「食人族」的一份子，所以在喝了酒之後將他們分屍後吞食。

根據英國《每日郵報》報導，這名男子稱自己沒有名字，他在警方找上門後坦承殺害3名男子，此外也帶著警方找出分屍後的其他部位，其中甚至包括一些貓狗、鳥類的殘骸。男子表示，他和另外3名男子在喝完酒之後，看到其他人相當熟睡，決定拿刀肢解後吃掉。但警方認為，男子之所以在犯案前給死者喝酒，是因為早就計畫要殺害他們。

▲男子殺害3名男性當下酒菜。（圖／翻攝自Russia`s Investigative Committee）

▲男子不只吃掉人肉，還吃貓狗、鳥類。

警方調查過程中，一度懷疑犯案男子有精神疾病問題，但判定結果顯示，男子精神狀況無異。此外，男子也向警方坦承自2016年開始到2017年就陸續在殺人，甚至曾住在死者的家中，並告訴死者家人「親人只是去外地工作」。

法官開庭時表示，這名兇手除了殺人分屍吃掉死者外，更會吃一些小動物，事後再將全部的骨骸包在一起，而兇手也坦承自己殺人之後，都會把剩下的屍塊丟在同一條河中。因此法官決議，先把找到的屍塊拼湊後檢驗，並且確認死者身分，再確定男子所有罪名。

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