共諜自爆介入台灣選舉！卓榮泰：傳聞相當久…總算有當事人現身說法





▲卓榮泰、張宏陸。（圖／民進黨提供）

記者袁茵／新竹報導

一名自稱中國大陸間諜王立強（音譯）向澳洲情報單位投誠，自爆北京當局策劃干擾台灣選舉，曾在去年台灣九合一選舉時，輾轉安排資助2千萬人民幣（約280萬美元、8560萬元台幣）給韓國瑜陣營，但事後已遭大陸公安部打臉此人為詐欺犯。對此，民進黨主席卓榮泰表示，這事情已傳聞相當久，他們也受害相當深。

卓榮泰24日與總統候選人蔡英文、副總統候選人賴清德共同出席「蔡英文、張宏陸聯合競選總部成立大會」，新竹市長林智堅、立委張宏陸、立委羅致政、議員戴瑋姍、何博文、黃俊哲、王淑慧也到場陪同。

卓榮泰受訪時提到，很多事總有水落石出的一天，至於王立強所指責的事，一定還需要進一步查證，查證工作除了澳洲之外，台灣也要做很周延的查證，「因為這件事情傳聞相當久，我們也受害相當深」。

卓榮泰表示，總算第一次有真正當事人出面的說法，這必須非常重視，但內容也必須做進一步了解，了解內容是要增強內部防禦能力，儘管現在有國安五法可以處理相當問題，不過政府必須要有更強力作為，讓人民更安心。

卓榮泰說，他知道行政院、立法院過去一直很積極在研擬相關修法或專法，下周應會有具體作為，這研擬是針對國家安全、社會安定，以及金融秩序不被妨礙，也一定要保護合法從事經濟文化貿易往來的人民和團體。

卓榮泰要大家放心，「因為政府是一個穩定施政的執政團隊，所有相關要顧慮到的事情一定會顧到，希望全國人民能夠支持政府，以國家安全為前提保障人民安全，以及人民合法任何行為的必要條件之下，制訂的有效法律。」

而卓榮泰在台上致詞時也提到，去年的今天是民進黨在全國地方選舉受到教訓的日子，今年1月9日接黨主席時，在黨部跟民進黨先進同志說，不能忘記民進黨創黨日是9月28日，也絕對不能忘記11月24日，是民進黨地方選舉大失敗。但民進黨要勇敢面對這一天，要徹底改變，如果不改變，就不會翻身；如果不改變，人民會將失去對民進黨的信心。

卓榮泰說，去年選舉大敗後，蔡英文開始改組行政院，推出富國利民的政策，而民進黨內經過一次又一次努力，包括藉由上半年兩次立委補選站穩腳步，再經過黨內總統初選，以及前幾個月大規模立委提名，最後上週提出不分區名單。從去年的今天開始，民進黨聽到人民給的教訓，真的開始改變，而且不是為了蔡英文總統一個人，或民主進步黨一個黨，是為了要為台灣扛起保衛台灣安全、主權的責任。

卓榮泰表示，去年此刻大家正在投票，沒人知道民進黨會失去很多地方首長、議員，當時的氣氛讓他們覺得蘇貞昌、陳其邁、林佳龍會當選，但結果都與想的不同。投票日又快到了，他拜託鄉親從現在開始幫張宏陸「票票爭取」，同時也要煩惱蔡英文、賴清德的票夠不夠，雖然民調穩定，但不代表可以樂觀、鬆懈。

卓榮泰表示，這12個月走來，很感謝台灣人民在民進黨谷底時再給民進黨機會跟任務，對抗更多外來威脅。張宏陸這幾年為鄉親爭取十一億交通經費，建立六個停車場，創造兩千多個汽車、三百多個機車停車位，在民生議題上很努力，未來張宏陸要在國會繼續保衛國家主權。「現在政府也很積極思考，如何讓境外勢力不要影響台灣選舉、金融、治安，而立委除了要做地方建設，未來，宏陸要負擔更大責任，他會繼續衝。」

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