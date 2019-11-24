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昔國民黨代表批韓匪類被開除　敖博勝穿民眾黨戰袍痛哭：請給我機會

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▲▼ 敖博勝競總_柯文哲 。（圖／記者洪正達攝）

▲敖博勝紅著眼眶懇請選民給他一個機會。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達、洪靖宜／高雄報導

民眾黨立委候選人敖博勝競選總部24日成立，一早在黨主席柯文哲夫婦的陪同下前往二苓市場掃街，競總緊接著在同天下午成立，敖在過去為國民黨代表，卻因批韓遭到開除黨籍，轉披上民眾黨戰袍後，敖博勝在成立大會時表示，相當感謝民眾黨願意看中他，讓他可以說真話，說到激動處甚至哽噎懇請選民給他一個機會。

敖博勝說，在3個半月以前，真的不敢相信如今會參選立委，一路走來相當奇妙，過去擔任國民黨代表時在總統初選階段跳出來批韓，縱使韓當時挾著黨內45%以上的支持度，但仍要對得起自己良心，加上當時又擔任立委黃昭順服務處的副主任，他向黃表示，當看到她跟韓站在一起的照片，心裡就想「這樣的文宣無法發」，於是向黃請辭。

▲▼ 敖博勝競總_柯文哲 。（圖／記者洪正達攝）

▲敖博勝競總成立，柯文哲送上包子及粽子祝賀。（圖／記者洪正達攝）

敖博勝也說，當他開始批韓之際，許多曾經的黨內同志及戰友開始批評他，不過他仍然一本初衷的質疑韓國瑜的誠信問題，從來不相信韓是庶民，也不會為庶民真正著想，他舉甫停業的一德夜市為例，因為這些攤商在九合一大選中曾經非常支持他，現在卻因落日條款生效，數百攤商面臨失業，藍綠卻沒有人站出來講話，只有他一個人帶著攤商到市議會陳情。

對於先前國民黨代表的身份，敖博勝強調，過去他在藍營，所看所想都用黨的意識形態，直到脫離黨的那一天，才明白那時寫一篇文章、擬一項政策，背後都是多少的利益牽扯，也才從那時可以講真話，他非常感謝民眾黨對他的信任，也希望能得到選民青睞。

▲▼ 敖博勝競總_柯文哲 。（圖／記者洪正達攝）

▲敖博勝競總成立，柯文哲到場拉抬聲勢。（圖／記者洪正達攝）


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