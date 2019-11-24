選戰倒數爆共諜案！柯文哲首度回應再加碼：該爆料的還沒爆料

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

身為台灣民眾黨主席柯文哲近日全力為自家立委參選人助選，24日出席高雄立委候選人敖博勝競辦成立大會，對於韓國瑜陷入共諜案，柯文哲也首度回應，而且回答得很小心，不知道細節的也不敢亂答，他也提到依自己的經驗，選戰倒數該爆料的都還沒爆料，在未來40幾天都會一一浮現。

柯文哲連兩天在台南及高雄為自家立委參選人助選，不過去到的有些地方似乎有些冷清，怎麼看民眾黨選情？柯文哲則說「何必想那麼多，就盡全力去做就對了，我們是八月六號才第一次說明會，到現在才三個月又幾天，所以對一個才成立三個半月的小黨很困難，但是我們很認真的在做事」。

▲柯文哲出席立委參選人敖博勝競選總部成立大會 。（圖／記者洪正達攝）

另外，記者提問有關共諜案，國民黨總統參選人韓國瑜23日表示有拿共產黨的錢就退出總統大選，柯文哲聽聞問題先笑了笑，他說「我不知道細節，現場學乖不知道細節，不要隨便答」，媒體補充韓國瑜說「有拿一塊錢共產黨的錢，辭掉高雄市長，今年總統大選只要有拿一塊錢，立刻退出總統大選！」柯文哲說「中國共產黨當然不會直接撥預算給你，通常都會經過洗錢專案啊，難道中國共產黨那個黨的預算表裡面，不會有中國共產黨黨的預算裡面有一筆叫做支援什麼的，這廢話，不講也知道。」

媒體再問有中共基金給特定媒體？柯文哲先嘆了嘆氣「選戰還有49天(應為48天)，依我的經驗該爆料的都還沒爆料，哪些媒體在香港收人家多少補助，有些東西事前我們都知道，我們覺得奇怪怎麼都還沒出來，他們打選戰是有節奏的，都有時程的，投票前幾天要做什麼，所以在未來40幾天都會一一浮現。」

至於是否會對韓國瑜的選情會有影響嗎？柯文哲說「選舉是這樣信者恆信，不信者恆不信，其實甚至有些人知道但不在意。沒啦，我是沒有什麼特別的立場，大陸方面會想要影響台灣的選舉，本來就預期中的事也不奇怪。」

「時間對我們來說完全沒用！」