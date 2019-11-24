人妻胸前長痘！勾小王上車求檢查　嗲聲塞奶：嗯～幫我擦...夫一聽音檔臉秒綠

▲人夫發現汪姓妻子與吳姓小王經常在車上幽會，一查行車紀錄器更聽見親密對話，氣得告上法院。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／高雄報導

汪姓人妻被其丈夫發現經常與吳姓小王互傳曖昧訊息，誇張的是，2人還經常在車上幽會，而親密對話全被行車紀錄器錄下，內容包括，「胸部長了一顆小痘痘，哼哼，胸部，乳溝，乳溝...，嗯，幫我擦藥喔」，讓汪女丈夫聽了差點吐血，氣得告上法院，而橋頭地院也判吳男須賠償汪夫10萬元。

根據判決書，汪夫提告主張，他跟妻子結婚近十年，卻在2016年7月間陸續發現汪女與吳男在通訊軟體上互動親暱，另外更在其車上行車紀錄器發現不堪入耳的親密對話，氣得告上法院，並求償30萬元。

法官在審理期間勘驗對話內容，發現汪女對吳男表示，「我愛你」、「抱了你2下、摸了你耳朵3下、親你的背3下，...，然後呢，大概跟你躺，又躺了一下」、「胸部長了一顆小痘痘，哼哼，胸部，乳溝，乳溝...，嗯，幫我擦藥喔」、「先把衣服脫掉，對呀！再去你那邊洗呀！」

然而，吳男到庭辯稱，他與汪女只是朋友，並沒有不正常交往關係，汪夫所提出的行車紀錄器錄音內容，並不是他與汪女的對話，因此拒絕賠償。

不過，汪女卻坦承有對吳男說過「我愛你」，「因為他幫我很多，日久生情應該有，也有在他家過夜過，有時沒熱水會去他家洗澡」等，法官以此認定吳男與汪女間有曖昧對話、互有愛慕之意，且汪女曾到吳男家過夜、洗澡這已超過一般社交行為，因此不採信吳男說法，判他須賠償汪夫10萬元。全案可上訴。

►就算爬到樹上！妳還是很美

【更多新聞】

摩鐵大戰小三！正宮破門抓姦 強扯棉被拍裸照...人夫瞎扯：只是在按摩

才剛交往...飢渴男直奔14歲小女友家！2週爽啪3回 她爸抓包氣瘋：絕不原諒

軍人撿屍無套2回！長腿妹醒來驚問「有戴嗎」 他竟想「清醒再1次」：還要～