才剛交往...飢渴男直奔14歲小女友家！2週爽啪3回　她爸抓包氣瘋：絕不原諒

▲張男明知女友未成年，竟還跟對方發生關係，她爸發現後氣炸提告。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／桃園報導

18歲張姓男子透過臉書認識14歲少女小乃（化名），2人無話不談，進而交往。張男明知女友未成年，卻管不住小頭，2週內就到小乃家激情3回。事後2人發生關係的事被小乃爸爸發現，氣得一狀告上法院，並請求從重量刑，但法官考量張男年輕，且無前科，因此依妨害性自主罪判張男4個月徒刑，緩刑5年。

判決書指出，張男透過臉書認識小乃，聊過幾次天後，2人就相約見面，進而成為男女朋友。交往期間，2人慾火難耐，2018年6月10日到22日間，就在小乃家中接連嘿咻3次。

直到小乃母親察覺家中有陌生人，質問之下才知道女兒交了男友，還發生關係，並告知小乃爸爸，小乃爸爸得知後勃然大怒，直奔警局報案，並且對張男提告。

法院審理時，張男坦承犯行，且小乃父母親也提出驗傷報告佐證，法官因此認為，張男為逞一己私慾，明知道女友未成年，對男女之事尚處於懵懂階段，仍管不住小頭，與她發生關係，此外，小乃父親也不願與張男和解，還請求從重量刑。

法官審酌，張男年紀尚輕，且並無任何前科，只是一時受到情慾所惑，加上他犯後態度良好，也有和解意願，因此依3個對14歲以上未滿16歲女子性交罪各判他2個月徒刑，合併執行4個月，緩刑5年，且在緩刑期間須付保護管束，並須參加2場法治教育。

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