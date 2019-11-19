丈夫整晚沒回家！嫩妻收簡訊「姐姐，他睡了」…氣炸上門竟遭小三砍殺

▲遭砍的小娟與砍人的小三。（圖／翻攝《今日頭條》）



記者柯振中／綜合報導

搶人丈夫還這麼囂張！大陸貴州安順日前發生一起離譜的持刀傷人案，一名人妻因為丈夫整夜不歸，透過微信聯絡對方，竟收到小三囂張回應「丈夫睡著了」，因此氣炸衝到小三家，沒想到居然還被小三持刀砍傷，導致右臉出現一道約10公分的傷口。

綜合陸媒報導，這起事件發生在今年9月份，年約30歲的人妻小娟因為身體不適，不斷傳訊息給丈夫，希望丈夫回家照顧她與小孩，但無論怎麼撥電話、傳訊息，對方都沒有回應。

直到凌晨5點左右，丈夫的微信突然傳訊息她，但上面寫著「姐姐，妳不要再發這些了，他對妳真的是死心不能再死心啦，妳好好休息吧」，讓她當場氣炸，不斷打電話給對方，想要把事情講清楚，卻只收到「姐姐，他睡著了，再愛也不要卑微到塵埃裡好嗎」的回應，以及一段丈夫打鼾的錄音檔。

小娟隔天立刻跑到小三家，對著屋內大喊、大罵，最後老公才出面，向她提出離婚協議。小娟的丈夫提出離婚協議後，就搬出家門，跑去住「親戚家」，但又在11月10日被小娟發現「在小三家裡鬼混」，讓妻子再度氣炸。

▼小娟與小三的對話。（圖／翻攝《今日頭條》）



小娟發現丈夫的車停在小三家樓下，立刻打電話給家人，讓家人把小孩抱到現場，想藉此讓丈夫回家，也逼小三死心。她在家人抵達前，拿著磚塊不斷砸小三的家門，過了幾分鐘後，門終於打開了，但小娟也因此遭遇噩夢。

小三開門後，拿刀指著小娟，說出「不要以為不敢動妳」的威脅，隨後就揮刀朝著小娟的右臉砍去，導致小娟右臉出現10公分的傷口。令小娟生氣的是，在她被砍的期間內，丈夫就躲在小三的房間，只是沒有出聲。

小娟的家人抱著小孩到現場，發現小娟遭砍，急忙打電話叫警察與救護車，把小娟送往醫院。最後小娟決定與丈夫離婚，砍人的案件當地警方也已經受理，等雙方的傷情鑑定結果出爐後再進行處理。

▼丈夫睡小三家，妻子氣炸上門理論遭砍。（圖／翻攝《今日頭條》）



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