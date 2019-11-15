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軍人撿屍無套2回！長腿妹醒來驚問「有戴嗎」　他竟想「清醒再1次」：還要～

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▲▼ 日本破天荒新制！付錢讓性侵犯「接受治療」防再犯 。（圖／達志影像）

▲軍人撿屍性侵女子2次，事後還辯稱2人是合意，遭法官判刑4年確定。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／台南報導

女子小乃（化名）2017年11月初時，帶著日本客戶到安平區的夜店狂歡，直到凌晨5點多，小乃爛醉呆坐在夜店門口，竟遭到一名吳姓現役軍人「撿屍」，帶到摩鐵性侵2次。小乃清醒驚覺遭到性侵，吳男竟還想在她清醒時再來一次，但直接被拒絕，吳男事後挨告，法院一、二審也都依軍人犯乘機性交罪判他4年徒刑，最高法院最後也駁回上訴，全案確定。

判決書指出，小乃2017年11月3日帶2名日本客戶到安平一間夜店狂歡，期間因為不斷混酒，導致她不勝酒力，醉倒在夜店門口。小乃回憶當時情景，因她醉到無法思考反應，只記得有名工作人員上前關心，隨後吳男就靠近，並不斷向工作人員稱「她是我朋友」，之後就被帶上車載到摩鐵。

2人抵達摩鐵時，吳男還向櫃檯人員說，「我朋友快不行了」，便立刻將小乃扶到房間床上，性侵2次得逞。直到中午11點半小乃醒來，發現她全身赤裸、下體疼痛，還因宿醉頭痛噁心，而吳男就躺在身旁，驚覺遭到性侵，於是立刻叫醒吳男，並質問，「做了幾次？有沒有戴套？你是誰？」

吳男當下謊稱自己是在放高利貸，做了2次也有戴保險套，而誇張的是，吳男竟還想在小乃清醒時再來一次，但立刻遭到拒絕，沒想到他竟還不肯罷休，甚至還要小乃幫他「吹」。

小乃事後報警提告，起初吳男矢口否認性侵，還辯稱小乃有答應要跟他開房間，且發生關係的2次都沒有戴套。此外，2人離開摩鐵時也有說有笑，顯見2人是合意發生關係的。

不過，法官調閱相關鑑識器畫面，發現小乃全程都呈現意識不清的狀態，認定吳男狡辯，再加上他始終未與對方達成和解，因此依現役軍人犯乘機性交罪，將吳男判處4年有期徒刑。全案定讞。

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