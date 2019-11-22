他偷情人妻傳鹹濕訊息回味　「我最討厭第三者」自打臉

▲「我最討厭第三者，自己卻是第三者！」男子偷腥偷到有夫之婦，被判賠30萬，且上訴遭駁回。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者孫于珊／綜合報導

有夫之婦小鳳與好友阿翰（均為化名）曾共同投資服飾店，但2人卻發展出「超友誼關係」，阿翰傳了許多露骨訊息給小鳳，甚至為了小鳳成為自己最痛恨的「第三者」角色也在所不辭。小鳳老公發現後憤而提告阿翰破壞婚姻，10多年的夫妻之情便走向離婚之路，而阿翰被判賠30萬元，上訴也遭駁回。

老公主張，他和小鳳育有一名未成年子女，但從2014年12月至2016年10月，阿翰多次帶小鳳到其汐止住處、台中市的日租套房、精品商務汽車旅館等地，發生親暱、擁抱、接吻、愛撫，甚於床上赤裸相擁、相姦淫等行徑，事後還傳簡訊給小鳳說，「寶貝，整整一個月沒見，這中間你有想過我們的甜蜜跟溫存嗎？」「我很想念抱著妳，依然喜歡妳的一切，屁股、臉、唇、肚肚跟妳熟睡時嘴巴打開的可愛模樣」、「我想妳，我想跟妳做愛，從頭親到腳，想跟你所有的調情、親密，妳懂嗎？」、「親愛的小鳳，曾經做愛、相處、擁抱最契合的妳」、「我們曾經櫃檯親，機房恩愛，車上，還有妳在日租為了我們的甜蜜拍性愛影片」等內容，表示回味兩人相處時光。

老公進一步指出，2017年9月，阿翰還傳簡訊給小鳳自稱「我最討厭第三者，我自己卻是第三者…不會讓我愛一個有家庭的女人感到委屈…」等語。甚至在小鳳坦承有婚外情之後，阿翰更於臉書上張貼小鳳的私密照，並傳送訊息給小鳳老公。

而阿翰全盤否認，辯稱阿鳳夫妻會離婚是因個性差異，且當時是因小鳳要求幫忙拍照留念，顧及當時雙方有合夥的人情壓力，不得已才在汐止家中配合，其餘照片他皆未拍攝，也沒傳訊散布，而證物上的照片女子並非小鳳，而是他的前女友，該照片只是影本且有加工變造等情形。

法官認為，阿翰明知小鳳有配偶，2人卻仍赤裸上身、臉頰相貼、身體依偎、表露親密神情，阿翰的手還放在小鳳胸部等，合拍親暱舉動的照片，顯然已逾越一般異性朋友正當社交的友誼界限，嚴重破壞對方婚姻家庭，足使小鳳老公心生極大悲痛、難堪，雖然阿翰被控告妨害家庭獲不起訴處分，但考量一切情狀後，審酌阿翰需賠償30萬元。

►我該答應女友嗎？

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