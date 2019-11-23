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林志玲台南婚禮「超吸金」　花園夜市湧入人潮消費數百萬元

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▲「台灣第一名模」林志玲婚禮城市行銷效益驚人，台南花園夜市17日當晚入帳數百萬元。（圖／翻攝自花園夜市臉書）

▲「台灣第一名模」林志玲婚禮城市行銷效益驚人，台南花園夜市17日當晚入帳數百萬元。（圖／翻攝自花園夜市臉書）

記者林悅／台南報導

「台灣第一名模」林志玲，11月17日在台南舉辦世紀婚婚，印證黃偉哲市長所預見，台南都市行銷開紅盤，除孔廟文化園區湧入大量觀人潮外，台南知名的花園夜市在17日當晚，傳出消費券就收了2萬多張，換算台幣破百萬元，若再加上以現金及行動支付的部分，林志玲所帶來的觀光效應實驚人，可說是「超吸金」。

根據台南市觀旅局統計，因為林志玲這場婚禮帶動的觀旅效應驚人，遊客統計部分，台南美術館16、17日湧入破萬人潮，達10491人，成長77%；鄰近景點台灣文學館遊客增加5成，六日湧入3176人；孔廟概估成長3成人潮，進孔廟遊客六日達1400人以上；而赤崁樓成長約1成，六日湧入5546人，連台南安平觀光景點也是爆棚。而住宿部分，經初步統計市區鄰近美術館幾家旅館及民宿的16日週六住宿接近滿房，17日週日還則仍有高達8成5的住宿率。

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▲「台灣第一名模」林志玲婚禮城市行銷效益驚人，台南花園夜市17日當晚入帳數百萬元。（圖／翻攝自花園夜市臉書）

此外，台南夜市全國知名，台南人素有「大大武花大武花」的口訣，這是指台南市區夜市從周一至周日所舉辦的夜市地點，惟今年大東夜市、武聖夜市沒有配合秋冬遊補助的夜市消費券活動，台南市區大型的夜市只有北區花園夜市參加，營業時間為每周四、六、日，林志玲辦婚禮的17日周日晚上，花園夜市所有攤商就收到逾2萬張的消費券，換算收入破百萬，這是平常1周3個營業日收入總合，17日人潮爆滿可見一般。

▲「台灣第一名模」林志玲婚禮城市行銷效益驚人，台南花園夜市17日當晚入帳數百萬元。（圖／翻攝自花園夜市臉書）

據了解，目前花園夜市有「街口支付」，消費者可以使用行動支付消費付款，而消費券一張50元，2萬多張消費券即破1百萬元，若消費券加上現金、行動支付，推估11月17日當晚就有數百萬元進帳。

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