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「0-6歲國家養」！蔡英文曾質疑：會是財政不可承受負荷

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▲總統蔡英文出席「臺灣國際智慧能源週暨臺北國際電子產業科技展聯合開幕典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文日前質疑「0到6歲國家養」會造成財政負擔。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘在角逐國民黨內總統初選時，提到「0到6歲國家養」的政策，當時總統蔡英文曾質疑這會是「財政不可承受的負荷」，未料，22日卻喊出「0到6歲國家一起養、育兒津貼加碼每月5000元」政策。對此，韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕諷刺，蔡英文顯然是拿香跟著拜。

郭台銘今年7月3日在國民黨總統初選國政願景電視發表會表示，他要推動「0到6歲國家養」的政策，他有信心一定做到，若籌措財源不如預期，他會用自己的財產墊支，並振臂高呼「散盡家產也在所不惜」。

蔡英文當時質疑，「0到6歲國家養」這個政策會是財政不可承受的負荷，主持國家大政，應該要能夠讓國家財政自主，國家財政應該要支應國家需要，以及人民的需要，「把自己的家產拿進來講，這件事我覺得不相關。」

此外，行政院長蘇貞昌當時也不以為然表示，0到6歲國家養兩種可能，第一，就是亂開芭樂票。第二，就是如果要照郭台銘所開的支票，需要上兆的經費，會大大加稅，你願意嗎？

▲▼蔡英文幫唐星兒練跑打氣＆時事QA。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

不過，在選舉倒數50天時，蔡英文宣布，未來4年有一個計畫，現在育兒津貼一個月2500元，未來四年要加碼到5000元，也就是每一年將會發放育兒津貼6萬元給年輕的爸媽，藉此鼓勵年輕人要結婚趕快，要生小孩趕快，「因為國家要跟他們一起養下一代。」

對此，黃曼昕表示，蔡英文看到郭台銘和韓國瑜提出了「0-6歲國家養」，就又拿出同一招，加碼灑錢想買票，也說公幼會愈來愈多，這都是跟著韓國瑜，可惜她只學半套，韓國瑜的政策是全面性的在為父母和小孩考量，國政顧問團下周就會召開記者會，將完整的政策內容公布。

郭台銘23日受訪表示，他覺得可以在立法院殿堂上推出一些大家都認同的政策，政見是一個辯護，他樂見兩黨的候選人慢慢回到國政的議題。

郭台銘善意提醒，蔡英文離目標還有一段距離，因為他期望一個國家可以資助一個年輕人1萬5千元，只是現在還達不到這個目標。

此外，郭台銘也提到，0到6歲國家養的政策已經被兩黨追上，他要修正為「國家要健康幫你養」，不但要養、還要健康幫你養，「小孩養得健康，將來中華民國才會健康」。

▼鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼永齡基金會台北市視障者家長協會『照亮幸福的微光』公益記者會，郭台銘、曾馨瑩出席。（圖／記者湯興漢攝）

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