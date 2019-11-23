蔡英文喊「0-6歲國家一起養」　韓陣營笑：拿香跟著拜

▲蔡英文跟進郭台銘「0-6歲國家養」政策（圖／記者莊喬迪攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘在角逐國民黨內總統初選時，提到「0到6歲國家養」的政策，當時總統蔡英文日前批評這會是「財政不可承受的負荷」，未料，22日卻喊出「0到6歲國家一起養、育兒津貼加碼每月5000元」政策。對此，韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕諷刺，蔡英文顯然是拿香跟著拜。

黃曼昕表示，蔡英文看到郭台銘和韓國瑜提出了「0-6歲國家養」，就又拿出同一招，加碼灑錢想買票，也說公幼會愈來愈多，這都是跟著韓國瑜，可惜她只學半套，韓國瑜的政策是全面性的在為父母和小孩考量，國政顧問團下周就會召開記者會，將完整的政策內容公布。

事實上，針對「0到6歲國家養」政策，蔡英文今年7月才批評郭台銘，稱這個會是財政不可承受的負荷，主持國家大政，應該要能夠讓國家財政自主，國家財政應該要支應國家需要，以及人民的需要，「把自己的家產拿進來講，這件事我覺得不相關」。

此外，行政院長蘇貞昌當時也不以為然表示，0到6歲國家養兩種可能，第一，就是亂開芭樂票。第二，就是如果要照郭台銘所開的支票，需要上兆的經費，會大大加稅，你願意嗎？

郭台銘23日受訪表示，他覺得可以在立法院殿堂上推出一些大家都認同的政策，政見是一個辯護，他樂見兩黨的候選人慢慢回到國政的議題。郭台銘指出，蔡英文離目標還有一段距離，因為他期望一個國家可以資助一個年輕人1萬5千元，只是現在還達不到這個目標。

不過，郭台銘也提到，0到6歲國家養的政策已經被兩黨追上，他要修正為「國家要健康幫你養」，不但要養、還要健康幫你養，「小孩養得健康，將來中華民國才會健康」。

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