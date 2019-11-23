聽好事、分享愛！　免費公益講座帶您了解「與老的距離」

▲港都電台「動員港都的愛」公益活動連續舉辦25年，副董事長孫國祥（右4）與DJ群邀請大家參加。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

港都電台「動員港都的愛」公益活動，每年舉辦不間斷！今年第25年，要邀請民眾免費參加公益講座，傳遞正面影響力！有鑑於台灣快速邁進「高齡時代」與「超高齡時代」，要如何老得更健康、更自在、更自立？第一場講座帶大家了解「我們與老的距離」。第二場講座邀請在輪椅上用科技濟世的全球首位身障發明家，用自身的例子向世人證明，限制你行動的是你的心，不是你的身體。

23日在高雄科工館南館，邀請台灣自立支援照顧專業發展協會理事長林金立，以「我們與老的距離」為題，帶大家正確看待並照顧年老的父母和未來的自己。林金立表示，面對高齡人口越來越多，高齡觀念和照顧觀念必須重新扭轉，高齡只是另一個人生歷程，並不是人生最後一個庇護所。現在必須倡導，轉換工作期之後要透過觀念、生活習慣改變以及健康的維持，成為支援社會向前運作的價值。

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▲2019動員港都的愛「聽好事 分享愛」公益講座，獲得企業熱烈響應。（圖／記者許宥孺翻攝）

12月1日﹝星期日﹞下午2點到4點半同樣在高雄科工館南館，將邀請身障發明家劉大潭開講。劉大潭三歲因為接種了過期的小兒麻痺疫苗，導致雙腳萎縮，他沒有被打倒，用手走出一片天，拿下日內瓦國際發明展金牌獎。他在記者會表示，自己的一生用關懷做三件事：用關懷發明，已擁有200項發明和20多項專利；用關懷做演講，鼓勵年輕人設定目標，追求夢想，做一些讓人懷念感動的事；用關懷蓋庇護工廠，有感於自己有專業能力，但找工作卻要找兩、三百家才找得到，因此將累積四十年的經驗，從研發、設計、申請專利到行銷，全教給身障朋友，讓他們有一技之長。

港都電台副董事長孫國祥表示，港都電台身為媒體，希望為需要幫助和想要助人的人搭建一個平台，今年請到劉大潭老師傳遞「努力做，就一定可以成功」的觀念，請到林金立老師告訴大家「正確對待老人」的方式，希望透過「2019動員港都的愛」聽好事分享愛兩場公益講座，邀大家一同成為公益大使，傳遞正確觀念和正面能量，讓世界更好！

▲港都電台副董事長孫國祥（左）與公益講座講者劉大潭（中）、林金立（右）一起號召民眾參加。（圖／記者許宥孺翻攝）

兩場公益講座除了場內精心安排的講座內容、港都電台DJ群獻唱、Q&A互動贈獎，場外也有愛心廠商展示互動攤位，包括：媽咪樂居家服務集團現場加入定期Vip客戶加贈洗衣酵素球；崴統保險經紀人現場提供多項保險及徵才諮詢，還有填問卷送好禮活動；復華中學提供學校特色科系學習諮詢及免費美甲彩繪等服務；戴尼提現代心靈健康科學攤位安排壓力測試分析，剖析壓力來源，參與測試能獲得神祕小禮，現場叢書公益價；TAIWAN GO Web AR安排互動體驗現場教學及限定免費AR抓寶遊戲體驗。有興趣參加的民眾可上港都臉書粉絲專頁查詢，座位有限，額滿截止。

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