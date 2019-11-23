　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄7項一次性活動「光頭日、包子賽」不續辦　議員批：政治考量

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼高雄市議員林于凱舉出一次性活動 。（圖／林于凱提供）

▲高雄市議員林于凱舉出觀光局辦理的一次性活動 。（圖／市議員林于凱提供）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

時代力量高雄市議員林于凱揭露，在前任局長潘恒旭力推的活動中，就有高達7項都被評估明年不再續辦，成了一次性活動，包含包子大賽、光頭日等等，讓林于凱忍不住批「太多林林總總這種一次性的活動，我會認為都是政治考量大於整個商業的考量，甚至大於對高雄市的考量。」

▲▼高雄市議員林于凱 。（圖／記者翁進忠攝）

▲高雄市議員林于凱批觀光局辦理的一次性活動政治考量大於商業考量 。（圖／記者翁進忠攝）

林于凱調出資料，指出前觀光局長潘恒旭上任後陸續推動7項一次性活動，包含烏魚子佐酒料理比賽、眷村美食推薦賽、春捲大賽、打狗包子爭霸賽、林園日出音樂會、高雄光頭日及1314愛情日活動，都被列為不再辦理。

林于凱說「韓國瑜辦了很多一次性的活動，這些有沒有展現出高雄在地的特色，譬如說光頭日，跟南華商圈的關聯性幾乎等於零，因為南華商圈賣的是女裝、女飾的部分。」

▲高雄市觀光局長潘恒旭臨時代打唱《朋友》，不熟悉歌詞 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲今年5月南華商圈盛大舉辦光頭日，時任觀光局長潘恒旭還為此剃光頭   。（圖／資料照）

他再舉例子「像包子比賽也是一樣，潘恒旭因為人家講草包，然後他硬要推一個包子比賽，花了大概五十萬，結果今年也沒有續辦；那烤鴨節也一樣，就是喊個口號出來，最後不但沒有辦，那明年也不會有延續的計畫」。

▲韓國瑜出席土包子大賽。（圖／記者洪靖宜攝）

▲被列為一次性活動的包子大賽，當時韓國瑜還親自出席頒獎典禮。（圖／資料照）

「太多林林總總這種一次性的活動，我會認為都是政治考量大於整個商業的考量，甚至大於對高雄市的考量」。林于凱指出「如果你真的對高雄好的話，就是把過去已經打下基礎的觀光特色，繼續再延續下去，這個才是能夠做出可長可久的高雄觀光特色，洋洋灑灑列出一堆，結果後來評估，只告訴我們明年不續辦，這不是就亂花錢嗎？」。

對此，代理觀光局長邱俊龍也解釋「觀光規劃上半年以議題行銷為主，追求高雄能見度，下半年著重觀光產業扎根，觀光局也提到，議員所提到的7項活動，並不是不辦，而是重新包裝、改變主題，以其他形式來推廣，而林園日出音樂會還正在評估當中，1314愛情日活動，也可能會改成以同志議題為主」。

ET快訊
吳佩慈5年拼4胎素顏照曝光「老態盡出」！　網驚：穿女裝的黃立
宋慧喬海灘被拍「渾圓胸型全看光」　緊身洋裝炸出S曲線
駁大陸介入！韓國瑜怒了：我如果拿中共一塊錢退出總統大選
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中國大陸間諜自爆「干預台灣大選」 外交部譴責境外勢力不當滲透與攻擊

高雄7項一次性活動「光頭日、包子賽」不續辦　議員批：政治考量

台南郭國文競選總部成立　民進黨大咖齊站台高喊「凍蒜！」

校慶發「韓國瑜礦泉水」違反行政中立？　藍綠吵翻了

宋楚瑜嗆韓國瑜「高雄縣27鄉鎮你去過嗎」　破音激昂高唱黃埔校歌

叛逃共諜稱陸方捐款韓國瑜　孫大千批栽贓：老大哥的第二顆核彈來了

蔡英文「0到6歲國家一起養」 　王惠美：樂見照顧孩子範圍擴大

快訊／駁大陸介入！韓國瑜動怒：我如果拿中共一塊錢退出總統大選

不分區惹議　顏清標：再不爽，看國旗面子上也要投國民黨

韓國瑜批蔡英文鎖國　民進黨酸：請多關心國際新聞「以免自我邊緣化於世界」

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

潘瑋柏記得屁孩「在網上說我不好」XD　超大器當面誇：你就是嘻哈巨星

吱吱原唱面前唱《我要我們在一起》　范曉萱雞皮狂起：謝謝你賦予新生命

陳意涵老公為愛吃榴槤　老婆覺得Man：你現在一百分了！

中國大陸間諜自爆「干預台灣大選」 外交部譴責境外勢力不當滲透與攻擊

高雄7項一次性活動「光頭日、包子賽」不續辦　議員批：政治考量

台南郭國文競選總部成立　民進黨大咖齊站台高喊「凍蒜！」

校慶發「韓國瑜礦泉水」違反行政中立？　藍綠吵翻了

宋楚瑜嗆韓國瑜「高雄縣27鄉鎮你去過嗎」　破音激昂高唱黃埔校歌

叛逃共諜稱陸方捐款韓國瑜　孫大千批栽贓：老大哥的第二顆核彈來了

蔡英文「0到6歲國家一起養」 　王惠美：樂見照顧孩子範圍擴大

快訊／駁大陸介入！韓國瑜動怒：我如果拿中共一塊錢退出總統大選

不分區惹議　顏清標：再不爽，看國旗面子上也要投國民黨

韓國瑜批蔡英文鎖國　民進黨酸：請多關心國際新聞「以免自我邊緣化於世界」

炎亞綸：爭番位永遠不會成功的啦！　甩頭爆粗口「WTF」網推炸

關島購物節即日起開跑！超過200優惠必買　還能賞絕美杜夢灣夕陽

韓國大師賽／林丹打進決賽　若奪冠將超越王子維搶進年終賽

情侶凍未條！車騎一半停馬路中間「激戰」2分鐘...路人全看傻

毛茸茸橘貓尾巴手術屁股涼涼　網友笑瘋：肉色大象耶！

吃下去秒窒息！貓咪愛吞「這6大危險物」...橡皮筋直接胃堵塞

「全台6絕美大學」哪間最美？　鄉民激辯...大推觀光客最愛：有度假感

金馬直擊／星光爆冷清「人數少一大半」　王淨、范少勳粉絲卡C位

金馬獨家直擊／范少勳拍《下半場》怪僻曝光！　狂練大腿瘦身尷尬：褲子塞不進去

影／女兒遭甩巴掌體罰…爸目睹秒衝教室「怒賞老師耳光＋狠踹反擊！」療癒片曝光

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

政治熱門新聞

呂孫綾直播狂笑　一句話館長愣3秒

快訊／蔡英文喊「0-6歲國家一起養」：育兒津貼每年6萬

駁中國介選　韓國瑜動怒：我如果拿中共一塊錢　我退出總統大選

歡樂無法黨黨歌MV曝光　網笑：超ㄎㄧㄤ

核廢機密公文　蘭嶼人根本沒同意

賴清德：我真的建議韓國瑜不要再打麻將了

吳斯懷可領退休金？藍議員：不該

寶島通訊民調／蔡英文領先韓國瑜18.5％！70％不滿國民黨不分區名單

19政黨搶不分區、412人搶攻區域立委

現職警列不分區立委名單！妻是爆紅超正女醫

陳水扁：資格不符是政治問題

韓國瑜：台灣缺的不只是7000億

郭冠英狂言：中共武統符合中華民國憲法

育兒津貼加倍每年給6萬！蔡英文：下一個4年希望補助持續增加

更多熱門

相關新聞

長腿正妹事業情場不順　警奔頂樓救人

長腿正妹事業情場不順　警奔頂樓救人

高雄市小港警分局22日晚間接獲民眾報案電話，表示有一名林姓女子在臉書PO文意圖跳樓輕生，卻不知詳細地點在哪裡。在警民合作下，員警費了一番功夫，終於找到林姓女子所在的大樓頂樓，並趁女子毫無防備下，將她帶到安全地方，及時阻止悲劇發生。

校慶發「韓國瑜礦泉水」　藍綠吵翻了

校慶發「韓國瑜礦泉水」　藍綠吵翻了

孫大千批栽贓：老大哥的第二顆核彈來了

孫大千批栽贓：老大哥的第二顆核彈來了

駁中國介選　韓國瑜動怒：我如果拿中共一塊錢　我退出總統大選

駁中國介選　韓國瑜動怒：我如果拿中共一塊錢　我退出總統大選

顏清標：再不爽，看國旗面子上也要投國民黨

顏清標：再不爽，看國旗面子上也要投國民黨

關鍵字：

韓國瑜潘恒旭光頭日高雄

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

師父「開天眼」玩殘女大生　崩潰送進療養院

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

11月連2起除濕機火災　召回名單公布

孫安佐11分鐘聲明全文！暗酸米砂「有些幻覺」

熊貓快到！她信用卡超慘…心痛勸世

日籍老翁逾期居留36年 初判來自靜岡縣伊東市

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

裝修工拆壁櫥掉黑肉塊…竟拉出一具屍

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

公館老店陳三鼎驚傳歇業！疑將脫手

川普：若不是我香港14分就被殲滅

女大生遭性侵！拒婚前性行為崩潰：以為只要抱抱

帥杜賓吸上千粉　媽曝生活照幻滅

特斯拉發表新車　安全玻璃一砸就裂

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

更多

最夯影音

更多
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤
台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面