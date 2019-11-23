高雄7項一次性活動「光頭日、包子賽」不續辦　議員批：政治考量

▲高雄市議員林于凱舉出觀光局辦理的一次性活動 。（圖／市議員林于凱提供）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

時代力量高雄市議員林于凱揭露，在前任局長潘恒旭力推的活動中，就有高達7項都被評估明年不再續辦，成了一次性活動，包含包子大賽、光頭日等等，讓林于凱忍不住批「太多林林總總這種一次性的活動，我會認為都是政治考量大於整個商業的考量，甚至大於對高雄市的考量。」

▲高雄市議員林于凱批觀光局辦理的一次性活動政治考量大於商業考量 。（圖／記者翁進忠攝）

林于凱調出資料，指出前觀光局長潘恒旭上任後陸續推動7項一次性活動，包含烏魚子佐酒料理比賽、眷村美食推薦賽、春捲大賽、打狗包子爭霸賽、林園日出音樂會、高雄光頭日及1314愛情日活動，都被列為不再辦理。

林于凱說「韓國瑜辦了很多一次性的活動，這些有沒有展現出高雄在地的特色，譬如說光頭日，跟南華商圈的關聯性幾乎等於零，因為南華商圈賣的是女裝、女飾的部分。」

▲今年5月南華商圈盛大舉辦光頭日，時任觀光局長潘恒旭還為此剃光頭 。（圖／資料照）

他再舉例子「像包子比賽也是一樣，潘恒旭因為人家講草包，然後他硬要推一個包子比賽，花了大概五十萬，結果今年也沒有續辦；那烤鴨節也一樣，就是喊個口號出來，最後不但沒有辦，那明年也不會有延續的計畫」。

▲被列為一次性活動的包子大賽，當時韓國瑜還親自出席頒獎典禮。（圖／資料照）

「太多林林總總這種一次性的活動，我會認為都是政治考量大於整個商業的考量，甚至大於對高雄市的考量」。林于凱指出「如果你真的對高雄好的話，就是把過去已經打下基礎的觀光特色，繼續再延續下去，這個才是能夠做出可長可久的高雄觀光特色，洋洋灑灑列出一堆，結果後來評估，只告訴我們明年不續辦，這不是就亂花錢嗎？」。

對此，代理觀光局長邱俊龍也解釋「觀光規劃上半年以議題行銷為主，追求高雄能見度，下半年著重觀光產業扎根，觀光局也提到，議員所提到的7項活動，並不是不辦，而是重新包裝、改變主題，以其他形式來推廣，而林園日出音樂會還正在評估當中，1314愛情日活動，也可能會改成以同志議題為主」。