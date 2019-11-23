「妳X魚不正常」！噁男扒光國一兒同班女同學衣強拖浴室...一通電話讓他軟了

▲噁男竟然對兒子同班女同學上下其手。 （示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／周刊王

高雄一名洪姓父親日前開車赴考場帶兒子回家，順道將兒子同班女同學接走，沒想到之後卻對女同學猥褻，期間還把對方拖進浴室，淫語「你鮑魚不正常」。高雄高等法院審理後，依強制猥褻罪判洪男4年2個月有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，事情發生在2016年1月9日下午，洪姓男子的兒子當時與同班女同學赴高雄女中考全民英檢。考試結束後，女同學因連絡不上家人，便上了洪男的車。

豈料，洪男見到14歲年輕少女卻心生歹念，將女同學載回自己的住處，停好出後要兒子在車上稍待片刻，自己先帶少女上去，並在獨處時對她上下其手。洪男佯稱想看衣服大小，將對方全身上下的衣服全扒光；他猥褻說，「妳鮑魚不正常，我摸摸看。」隨後作勢拿衛生紙觸碰少女的私密處，硬拉她進浴室。所幸洪男的兒子在車上等的不耐煩，打來一通電話，才打消洪男繼續侵犯少女的念頭。

事後，少女向同班同學透露此事，同學建議她報警處理。對此，洪男辯稱是少女脫光衣服要去洗澡，自己只有拍對方的背，但經過測謊後，針對有無對少女強制猥褻問題，儀器皆顯示未通過，因此被法官依加重強制猥褻罪判刑4年2月，全案可以上訴。

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