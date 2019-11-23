長腿正妹南漂高雄「感情事業都不順」　員警頂樓救人喊：手先拉

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市小港警分局22日晚間接獲民眾報案電話，表示有一名林姓女子在臉書PO文意圖跳樓輕生，卻不知詳細地點在哪裡。在警民合作下，員警費了一番功夫，終於找到林姓女子所在的大樓頂樓，並趁女子毫無防備下，將她帶到安全地方，及時阻止悲劇發生。

▲高雄小港區一名女子意圖跳樓輕生，警方成功救援阻止悲劇發生。（圖／記者許宥孺翻攝）

報案民眾表示，看到林姓女子在臉書上PO文意圖輕生，但卻不知道詳細地點，只知道位於漢民派出所轄區。巡邏員警不斷查看各棟大樓，同步與報案民眾保持聯繫，並試圖從林姓女子的臉書上找到線索，最後終於查到林姓女子正確所在的大樓位置。

員警爬上一層又一層的樓梯，並以手電筒照射現場，終於找到縮在牆角的林姓女子，當時林姓女子正在使用手機，員警趁林姓女子無防備狀態下，拉住她的手臂，激動地向其他同仁喊：「這裡！這裡！過來！」，連忙將林姓女子架離到安全的地方，並等林姓女子情緒平復後，帶回派出所了解狀況。

▲高雄小港區一名女子意圖跳樓輕生，警方成功救援阻止悲劇發生。（圖／記者許宥孺翻攝）

經員警苦勸後，林姓女子才敞開心胸說出輕生原因，她表示，因獨自從北部南下工作，遇到工作不順遂及情傷，情緒十分低落且無處宣洩，才想一了百了。

▲高雄小港區一名女子意圖跳樓輕生，提到傷心處時哭到無法自己。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，林姓女子提到傷心處時，哭到無法自己，甚至就在派出所意圖撞牆宣洩情緒，最後聯絡女子男友到場協助，才阻止悲劇發生。

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