　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／韓國瑜台中傾聽之旅最後一站　再度合體盧秀燕輔選江啟臣

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者楊蕓／台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜23日台中傾聽之旅第二天，在台中最後一個行程，也就是替立委候選人江啟臣站台輔選，韓國瑜再度與台中市長盧秀燕同台，更幽默說道「燕子在旁邊，禿子不寂寞了。」

▲▼韓國瑜台中傾聽之旅，江啟臣競選總部成立大會韓國瑜與盧秀燕上臺互動。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜台中傾聽之旅。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜致詞時指出，江啟臣的場子感覺到大家的熱情洋溢，更幽默地說「燕子在旁邊，禿子不寂寞了」。他表示，這三年多以來，台灣局勢惡化、令人擔憂，已經多久沒聽到「台灣錢淹腳目」這句話，過去台灣人的驕傲正一步一步流失掉，「世界慢慢忘記台灣，台灣也慢慢忘記世界」，台灣需要改變現狀，需要有所突破。

韓國瑜呼籲，這場選舉是為了自己、家人與下一代，唯一機會就是手上神聖選票，他希望大家讓國民黨台中八位立委候選人「全壘打！」

韓國瑜22、23日走訪台中，盧秀燕幾乎每一場都趕在韓國瑜前抵達，禿子和燕子完全未碰到面。盧秀燕23日上午先到國民黨立委參選人李中的總部成立大會，致詞後就先離開，巧妙與韓國瑜抵達時間錯開，被記者問到「為什麼要先離開？」盧秀燕說「今天有8場輔選、4場公務行程」，記者追問「會不會接任韓國瑜台中總部主委？」盧秀燕回答「今天重點是立委，不要失焦。」

▲▼韓國瑜台中傾聽之旅，江啟臣競選總部成立大會韓國瑜與盧秀燕上臺互動。（圖／記者張榮恩攝）

其他人也看了這些...

不分區車宜靜是誰？　吳敦義駁「太太閨蜜」：她是做社會服務的
立院未過半就請辭黨主席？　吳敦義首鬆口：不能獨責張三李四
不分區拖垮選情？吳敦義稱沒影響：蔡韓差距縮小到8%

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
金馬獎／金馬主席李安登場！　感人發言「電影不需要勇敢」
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不只育兒津貼加倍！蔡英文推1加倍、5增加：長照總經費未來增加至600億

蔡英文台南溪北競選總部成立　賴清德：國民黨已成中國黨

「吳郭會」談挺韓國瑜？　郭台銘8聲明盼保住中華民國

基隆蔡適應成立競選總部　蔡英文發豪語：從台灣頭贏到台灣尾

影／韓國瑜台中傾聽之旅最後一站　再度合體盧秀燕輔選江啟臣

「吳郭會」談挺韓國瑜？　郭台銘預告將在臉書完整說明

高雄光頭日不辦了！綠議員叫好　理事長吐心聲「希望再辦」

快訊／大陸間諜爆干預台灣大選！總統府：國安單位已掌握「若有不法依法嚴辦」

中國大陸間諜自爆「干預台灣大選」 外交部譴責境外勢力不當滲透與攻擊

高雄7項一次性活動「光頭日、包子賽」不續辦　議員批：政治考量

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

潘瑋柏記得屁孩「在網上說我不好」XD　超大器當面誇：你就是嘻哈巨星

吱吱原唱面前唱《我要我們在一起》　范曉萱雞皮狂起：謝謝你賦予新生命

陳意涵老公為愛吃榴槤　老婆覺得Man：你現在一百分了！

不只育兒津貼加倍！蔡英文推1加倍、5增加：長照總經費未來增加至600億

蔡英文台南溪北競選總部成立　賴清德：國民黨已成中國黨

「吳郭會」談挺韓國瑜？　郭台銘8聲明盼保住中華民國

基隆蔡適應成立競選總部　蔡英文發豪語：從台灣頭贏到台灣尾

影／韓國瑜台中傾聽之旅最後一站　再度合體盧秀燕輔選江啟臣

「吳郭會」談挺韓國瑜？　郭台銘預告將在臉書完整說明

高雄光頭日不辦了！綠議員叫好　理事長吐心聲「希望再辦」

快訊／大陸間諜爆干預台灣大選！總統府：國安單位已掌握「若有不法依法嚴辦」

中國大陸間諜自爆「干預台灣大選」 外交部譴責境外勢力不當滲透與攻擊

高雄7項一次性活動「光頭日、包子賽」不續辦　議員批：政治考量

金馬・時尚／李千那DIOR禮服轉身有亮點　「蝴蝶肌」美炸

控球版詹皇上線　生涯首次連7場助攻上雙追平魔術強森

金馬獎／《下半場》范少勳、朱軒洋帥翻！　筆挺西裝現身…全場爆尖叫

不只育兒津貼加倍！蔡英文推1加倍、5增加：長照總經費未來增加至600億

「明廳暗房」就對了？專家4點神布置：睡出事業新高度

冬盟／開幕戰表現自認普通　徐若熙嘗試塞內角

14米多媒體聖誕樹+冰屋！首爾樂天世界塔聖誕燈飾登場

MotoGP／談Jorge Lorenzo退休　日資深車手：熱情動力難維持

金馬獎／李千那腰瘦崩潰「我沒有想要瘦」求救現場媒體

搭火車「座位重疊」！心急妹衝下車確認　悲劇秒發生：祝妳順利...釣出同車人

政治熱門新聞

網爆料超級造勢：人潮是三重的10倍

駁中國介選　韓國瑜動怒：我如果拿中共一塊錢　我退出總統大選

呂孫綾直播狂笑　一句話館長愣3秒

快訊／蔡英文喊「0-6歲國家一起養」：育兒津貼每年6萬

歡樂無法黨黨歌MV曝光　網笑：超ㄎㄧㄤ

核廢機密公文　蘭嶼人根本沒同意

宋楚瑜：怎能把陳水扁關在一個小房間？

賴清德：我真的建議韓國瑜不要再打麻將了

韓國瑜想嘲諷小英又搞錯...蔡英文根本沒把「東山」說成「山東」

吳斯懷可領退休金？藍議員：不該

寶島通訊民調／蔡英文領先韓國瑜18.5％！70％不滿國民黨不分區名單

19政黨搶不分區、412人搶攻區域立委

育兒津貼加倍每年給6萬！蔡英文：下一個4年希望補助持續增加

陳揮文揭韓國瑜私下一面　「難怪隨扈哭成一團」　

更多熱門

相關新聞

郭台銘：2020各陣營都想佔盡我、貶低我

郭台銘：2020各陣營都想佔盡我、貶低我

鴻海創辦人郭台銘雖然退出2020總統大選，但仍積極布局郭家軍參選立委。針對「吳郭會」後是否表態挺國民黨總統參選人韓國瑜，郭台銘23日傍晚在臉書發出8點聲明表示，「不會承諾任何違背我初衷之事。」

全國36間城隍廟會師台中

全國36間城隍廟會師台中

「吳郭會」談挺韓國瑜？　郭台銘預告將在臉書說明

「吳郭會」談挺韓國瑜？　郭台銘預告將在臉書說明

快訊／大陸間諜爆干預台灣大選！總統府：國安單位已掌握「若有不法依法嚴辦」

快訊／大陸間諜爆干預台灣大選！總統府：國安單位已掌握「若有不法依法嚴辦」

中國大陸間諜自爆「干預台灣大選」 外交部譴責境外勢力不當滲透與攻擊

中國大陸間諜自爆「干預台灣大選」 外交部譴責境外勢力不當滲透與攻擊

關鍵字：

韓國瑜盧秀燕2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

師父「開天眼」玩殘女大生　崩潰送進療養院

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

11月連2起除濕機火災　召回名單公布

孫安佐11分鐘聲明全文！暗酸米砂「有些幻覺」

熊貓快到！她信用卡超慘…心痛勸世

日籍老翁逾期居留36年 初判來自靜岡縣伊東市

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

裝修工拆壁櫥掉黑肉塊…竟拉出一具屍

公館老店陳三鼎驚傳歇業！疑將脫手

川普：若不是我香港14分就被殲滅

女大生遭性侵！拒婚前性行為崩潰：以為只要抱抱

帥杜賓吸上千粉　媽曝生活照幻滅

特斯拉發表新車　安全玻璃一砸就裂

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

更多

最夯影音

更多
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤
台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面