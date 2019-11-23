影／韓國瑜台中傾聽之旅最後一站　再度合體盧秀燕輔選江啟臣

記者楊蕓／台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜23日台中傾聽之旅第二天，在台中最後一個行程，也就是替立委候選人江啟臣站台輔選，韓國瑜再度與台中市長盧秀燕同台，更幽默說道「燕子在旁邊，禿子不寂寞了。」

▲韓國瑜台中傾聽之旅。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜致詞時指出，江啟臣的場子感覺到大家的熱情洋溢，更幽默地說「燕子在旁邊，禿子不寂寞了」。他表示，這三年多以來，台灣局勢惡化、令人擔憂，已經多久沒聽到「台灣錢淹腳目」這句話，過去台灣人的驕傲正一步一步流失掉，「世界慢慢忘記台灣，台灣也慢慢忘記世界」，台灣需要改變現狀，需要有所突破。

韓國瑜呼籲，這場選舉是為了自己、家人與下一代，唯一機會就是手上神聖選票，他希望大家讓國民黨台中八位立委候選人「全壘打！」

韓國瑜22、23日走訪台中，盧秀燕幾乎每一場都趕在韓國瑜前抵達，禿子和燕子完全未碰到面。盧秀燕23日上午先到國民黨立委參選人李中的總部成立大會，致詞後就先離開，巧妙與韓國瑜抵達時間錯開，被記者問到「為什麼要先離開？」盧秀燕說「今天有8場輔選、4場公務行程」，記者追問「會不會接任韓國瑜台中總部主委？」盧秀燕回答「今天重點是立委，不要失焦。」

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