人夫出國沒得跟…還得跑腿幫拿護照！委屈閃一念頭　8千人驚呆：阿彌陀佛

▲出國沒得跟，人夫腦中冒出一個念頭，讓網友驚呆。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

太座要出國度假，不僅丟包另一半，還要人夫幫忙做事。 一名男網友貼出照片，文中相當哀怨，「老婆出國也不帶我去，還要我去外交部幫她拿護照」，委屈的人夫忍不住冒出一個想法，並拍下照片直呼「誰能給我勇氣」。看到貼文後，其他人秒驚呆，「連梁靜茹都沒有勇氣了」、「新北市代表上香致意。」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出2張照片，說老婆出國也不帶他去就算了，還要他去外交部幫忙拿護照，文句中間還穿插著大哭和翻白眼的表情符號。接下來原PO突然冒出壞念頭，「我有個大膽的想法」、「#誰能給我勇氣」，甚至用上了挑眉的邪笑表情。

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▲人夫拿到老婆的護照。（圖／翻攝自爆廢公社）

仔細看看照片，原PO確實順利取到老婆的護照，但下一秒他眼前卻出現一個紅色的垃圾桶。只見人夫的手上拿著護照和看起來像是收據的東西，還把手放在桶子上方，只要一放開手掌，護照就會直接掉進垃圾桶裡，想必是人夫哀怨的復仇。

▲人夫作勢要把老婆的護照丟到垃圾桶。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文PO出4小時吸引8千多人按讚，「一時的衝動毀了一生的安全」、「生前契約買了嗎」、「千萬不要因為人家留言（笑你不敢）而賭一口氣啊啊啊……珍惜生命，阿彌陀佛」、「太過份！不能這樣丟！要拿剪刀當面剪給她看」、「加油！你就當明天就世界末日就好。」

不過人夫到底有沒有放手，就不得而知，就有人笑勸，「兄弟，黑皮快樂時光來了～何必傷心？嘿嘿。除了出國，更多好玩等您」、「你自由了！要開心啊」、「老婆要自己出國玩？有那麼好的事情還不趕緊的慶祝一下」、「笨……出去你就自由了……玩通海的。」

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